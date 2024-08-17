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Спокойная демонстрация в ЦДЦ Лейпцига - противоречивое правое собрание выступает против

По прошествии недели после экстремистских демонстраций против CSD в Бауцене, неонацисты также отправляются в Лейпциг. Полиция бдительна. Правые марши проходят без инцидентов.

 and  Vladimir Milov
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- Спокойная демонстрация в ЦДЦ Лейпцига - противоречивое правое собрание выступает против

После недели, когда некоторые ультраправые группы вызвали хаос на CSD в Баутцене, Лейпциг стал свидетелем мирного и радостного празднования Christopher Street Day с участием десятков тысяч человек. В течение дня была прервана одна экстремистская акция после многочисленных нарушений, в том числе запрета собраний и преступлений, что привело к прекращению мероприятия. Три контрдемонстрации против экстремистов, в которых приняли участие несколько сотен человек, прошли без происшествий.

По данным полиции, около двух третей из 300-400 участников неонацистского мероприятия были запрещены в большинстве центра Лейпцига. Некоторые правые individuals также были сопровождены, и шесть случаев незаконных групповых символов были замечены. У одного человека даже была татуировка свастики, а одного человека обвинили в разжигании ненависти.

Полиция в Пирне предупредила о потенциальных опасностях и враждебном поведении со стороны правых протестующих при прибытии, что привело к запрету всех собраний и альтернативных мероприятий в районе Лейпцига на остаток дня. К счастью, основной парад остался безмятежным до конца.

Было развернуто около 1000 полицейских из-за событий в Баутцене и общей опасной ситуации. Дополнительная поддержка пришла из Бранденбурга, Гессена, Мекленбурга-Передней Померании, Северного Рейна-Вестфалии и Саксонии-Анхальт, а также 250 федеральных полицейских.

Изначально около 1000 человек зарегистрировались для участия в ультраправом протесте под лозунгом "гордые, немцы, националисты", размещаясь в видимости и слышимости CSD. Однако это мероприятие было решительно противопоставлено альянсом "Лейпциг happens", который проводил митинги под девизом "Нет места нацистам". Примерно от 1000 до 1500 человек приняли участие, что привело к предотвращению марша правых.

Министр равенства Саксонии Катарина Мейер (Зеленые) в своем выступлении на мероприятии подчеркнула важность прав ЛГБТК-людей, подчеркнув необходимость празднования разнообразия и борьбы с социальной и юридической дискриминацией, исключением и насилием. Вице-президент Бундесрата Каtrin Гёринг-Эккарт и федеральный queer-омбудсмен Свен Lehmann (оба - Зеленые) также присутствовали и выступали за права ЛГБТК.

Christopher Street Day отмечает события, произошедшие 28 июня 1969 года в Нью-Йорке, когда полиция провела рейд в баре Christopher Street и спровоцировала многодневные протесты ЛГБТК-сообщества. Ежегодный CSD служит напоминанием о их борьбе за права и признание.

К сожалению, CSD в Баутцене был омрачен ультраправыми протестами в прошлую субботу, когда более 1000 участников CSD столкнулись с демонстрацией около 680 человек, протестующих против "гендерной пропаганды и идентичности". Микропатия "Свободные Саксоны" организовала демонстрацию, что привело к отмене запланированной закрывающей вечеринки по соображениям безопасности.

Несмотря на значительные ресурсы и усилия правоохранительных органов по предотвращению любых нарушений, некоторые экстремистские группы все еще пытались использовать Christopher Street Day в качестве платформы для своей ненавистнической риторики. Однако решительные действия властей и сильная общественная оппозиция значительно снизили влияние такой широкой экстремистской риторики.

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