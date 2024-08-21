Расследование Неучтенных Лиц - Спецслужбы обнаружили погибшего 49-летнего мужчину, пропавшего без вести в Лехе.

Пожарные и спасатели извлекли труп человека из реки Лех. По словам представителя полиции, этот человек утонул. Погибшим считается пропавший 49-летний мужчина, который, как полагают, проводил время на воде со своей доской для вейксерфинга (SUP) в пятницу. Авторитеты расследуют инцидент как несчастный случай, связанный со спортом на воде.

Мужчина не вернулся домой в пятницу вечером, что побудило его семью подать заявление о его пропаже. Были начаты поисковые операции для его обнаружения. В субботу его доска была замечена с вертолета, но местонахождение 49-летнего мужчины оставалось неизвестным.

К вторнику тело было найдено в водохранилище возле Шонгау (район Вайльхайм-Шонгау). Представитель полиции пояснил, что сильное течение, скорее всего, унесло тело дальше вниз по течению.

Беспокойство семьи возросло в ожидании новостей о пропавшем мужчине. Несмотря на усилия по поиску, этот трагический инцидент закончился несчастным случаем.

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