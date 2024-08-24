- Спецподразделения по экстренной помощи оттачивают свои навыки управления катастрофами в мобильной среде.

В Германии создаются уникальные подразделения для оказания медицинской помощи большому количеству пострадавших за пределами штата в случае бедствия. Из 61 федеральных медицинских бригад (МБ) 6 расположены в Нижней Саксонии. Как объявило Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите Нижней Саксонии (NLBK), МБ Люнебург и Ольденбург с понедельника тренируются в Целле с примерно 120 командами реагирования для управления сложной медицинской ситуацией, связанной с бедствием.

Сценарий этого учения предусматривает шторм с сильным дождем, градом и сильными ветрами, что приводит к значительному ущербу инфраструктуре, в основном дорогам и зданиям. Кроме того, предполагается, что медицинские учреждения также будут серьезно затронуты. Место проведения учений - район Целле Шёен.

Команды, состоящие из парамедиков и врачей, отрабатывают установку и работу лечебных учреждений для ухода за большим количеством пострадавших, согласно дальнейшим заявлениям государственного управления.

В этом учении команды готовятся к возможному событию бедствия с серьезным ущербом инфраструктуре и медицинским учреждениям. В случае такого бедствия в Нижней Саксонии МБ Люнебург и Ольденбург сыграют важную роль в оказании медицинской помощи за пределами штата.

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