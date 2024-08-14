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Специальные удобрения продолжают обеспечивать НИОКР

В первую очередь корпорация успешно занимается сельским хозяйством. После текущего анализа поставленных целей, K+S находится на правильном пути - при условии незначительные колебаний цен на соответствующем рынке.

 and  Anne Legman
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K+S снова смог продать больше.
K+S снова смог продать больше.

- Специальные удобрения продолжают обеспечивать НИОКР

Корпорация K+S продолжает извлекать выгоду из бизнеса по производству специальных удобрений, в частности в Европе, которые достигают более высоких цен, чем стандартные продукты на ключевом рынке Бразилии. Во втором квартале компания, базирующаяся в Гессене, смогла увеличить объемы продаж tanto в своем аграрном, так и в промышленном бизнесе. Это компенсировало более низкие средние цены. В целом, продажи показали лучшие результаты, а прибыль была примерно на уровне ожиданий аналитиков, согласно данным компании. Президент Burkhard Lohr slightly сузил прогноз по прибыли на 2024 год.

Компания MDax увеличила свой доход за три месяца, завершившиеся в июне, на почти 6 процентов по сравнению с предыдущим годом до 874 миллионов евро. Аграрный бизнес внес вклад в размере 616 миллионов евро, в то время как промышленный сегмент внес вклад в размере 258 миллионов евро. Несмотря на то, что прибыль в промышленном бизнесе упала, компания говорила о заметном восстановлении спроса, которое привело к увеличению объемов продаж.

Операционная прибыль (EBITDA) в размере 128 миллионов евро осталась от дохода компании, что в несколько раз превышает показатель предыдущего года. Прибыль после налогообложения достигла 6,5 миллиона евро по сравнению с убытком почти в 55 миллионов евро в прошлом году. В то время компания особенно пострадала от низких цен на калий и влияние трудового спора в Канаде, где K+S только что построила завод в Бетуне.

На весь год Lohr теперь ожидает EBITDA в диапазоне от 530 до 620 миллионов евро; середина остается прежней, как и предыдущая цель в диапазоне от 500 до 650 миллионов евро. Это основано на предположении о том, что цены на калий останутся в основном стабильными в течение оставшейся части года, что Lohr видит подтвержденным недавними контрактами на поставку калия крупными конкурентами с важными странами-клиентами, особенно Китаем. Остальная часть отрасли также ориентируется на эти цены, учитывая другие регионы мира.

Сильный спрос в различных регионах, включая ключевой рынок Бразилии, способствовал увеличению объемов продаж в аграрном бизнесе корпорации K+S. Несмотря на более высокие цены на специальные удобрения в Бразилии, компания продолжает сосредоточиваться на своих операциях в Европе, где она получает значительную выгоду.

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