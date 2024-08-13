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Специальные Олимпийские игры 2026: признание и создание ценности

В феврале Саарланд выиграло право проводить Специальные Олимпийские игры в 2026 году, sondern конкурент Нюрнберг. Уже высокое ожидание и обязательства.

 and  Katherine Bradley
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Огонь энтузиазма к Специальным Олимпийским играм 2026 года в Саарланде, кажется, уже ند.(sic)...
Огонь энтузиазма к Специальным Олимпийским играм 2026 года в Саарланде, кажется, уже ند.(sic) зажжен.

- Специальные Олимпийские игры 2026: признание и создание ценности

Население Саара, по словам министра спорта Рейнхольда Йоста (СДПГ), однозначно поддерживает проведениеSpecial Olympics в 2026 году в Сааре. "Меня восхищает количество поддержки и предложений помощи, которые мы получаем", - сказал он, tanto в материальном, как и в организационном, кадровом и творческом плане. Поддержку уже выразили компании, спортивные клубы, культурные организации, церкви, администрации и социальные ассоциации.

Сначала он испытывал "плохое предчувствие" по поводу заявки, опасаясь, что возникнет реакция "слишком большие, слишком дорогие, нам это не нужно". Однако никакой критики в адрес этого вопроса не последовало. "Само по себе уже huge success", - сказал Йост. Саар имеет отличную возможность представить себя: "В спортивном, культурном и, прежде всего, в плане инклюзии".

Ожидается участие 13 000 человек

В конце февраля немецкая федерация Special Olympics объявила, что Национальные летние игры для людей с интеллектуальной и множественной инвалидностью пройдут в Сааре. Общие затраты оцениваются примерно в пять миллионов евро. Более 13 000 участников будут соревноваться в более чем 20 видах спорта.

Йост убежден, что это мероприятие станет великой честью для спортсменов, но также окажет значительное влияние на гастрономию и туризм. Государство выделит два миллиона евро на "организационные вызовы", а также субсидии на развитие спортивных сооружений.

Special Olympics Saarland

Министр спорта Рейнхольд Йост выразил благодарность за широкую поддержку и признание Special Olympics Saarland, поблагодарив за многочисленные предложения помощи со стороны различных секторов. Успех мероприятия, без критики и ожидаемое участие 13 000 спортсменов, свидетельствует о значительной возможности для Саара продемонстрировать свой спорт, культуру и приверженность инклюзии.

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