- Специальная перевозка культурных ценностей для музеев

Чтобы даже небольшие дома могли правильно хранить свои коллекционные объекты, Тюрингское музейное объединение выступает за создание региональных центральных складов. Это также включает в себя требование о наличии специализированного грузовика, который мог бы перевозить чувствительные произведения искусства и другие товары между музеями и складами.

"Конечно, можно нанять транспортные компании для таких перевозок, но это обходится дорого", - сказал Тимо Маппес. Он является членом правления музейного объединения. В качестве основателя Немецкого оптического музея (ДОМ) в Йене Маппес недавно приобрел большой опыт перевозки очень чувствительных музейных объектов - в доме только что начались масштабные строительные работы. "Нам фактически пришлось вывезти все из дома и переместить коллекционные объекты из точки А в точку Б".

Маппес считает, что климатизированный грузовик с пневмоподвеской был бы полезен, которым могли бы пользоваться различные музеи Тюрингии. "Надеюсь, он будет расположен умно, чтобы курсировать между складами и музеями".

Маппес упомянул о транспортных расходах для двух относительно небольших, но очень ценных коллекционных объектов из ДОМ, которые скоро отправятся в США на выставку. Задачу выполнит компания, специализирующаяся на перевозках произведений искусства. "Даже для этих небольших объектов расходы составляют четырехзначные суммы".

Музейное объединение насчитывает примерно 240 членов по всей Тюрингии, в том числе естественно-исторические и технические музеи, а также исторические, художественные и фольклорные музеи.

Йена - место, где Маппес работает основателем Немецкого оптического музея (ДОМ). В ходе масштабных строительных работ он приобрел ценный опыт перевозки очень чувствительных музейных объектов.

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