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Федеральные земли ГерманииНовостиЙена - это

Специальная перевозка культурных ценностей для музеев

Ассоциация музеев хочет региональных центральных складов для музеев. Специализированный транспорт также мог бы сэкономить значительные средства, утверждает, например, основатель немецкого музея оптики.

 and  Yaroslav Smith
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Перенос объектов коллекции может быть длительным и дорогим делом.
Перенос объектов коллекции может быть длительным и дорогим делом.

- Специальная перевозка культурных ценностей для музеев

Чтобы даже небольшие дома могли правильно хранить свои коллекционные объекты, Тюрингское музейное объединение выступает за создание региональных центральных складов. Это также включает в себя требование о наличии специализированного грузовика, который мог бы перевозить чувствительные произведения искусства и другие товары между музеями и складами.

"Конечно, можно нанять транспортные компании для таких перевозок, но это обходится дорого", - сказал Тимо Маппес. Он является членом правления музейного объединения. В качестве основателя Немецкого оптического музея (ДОМ) в Йене Маппес недавно приобрел большой опыт перевозки очень чувствительных музейных объектов - в доме только что начались масштабные строительные работы. "Нам фактически пришлось вывезти все из дома и переместить коллекционные объекты из точки А в точку Б".

Маппес считает, что климатизированный грузовик с пневмоподвеской был бы полезен, которым могли бы пользоваться различные музеи Тюрингии. "Надеюсь, он будет расположен умно, чтобы курсировать между складами и музеями".

Маппес упомянул о транспортных расходах для двух относительно небольших, но очень ценных коллекционных объектов из ДОМ, которые скоро отправятся в США на выставку. Задачу выполнит компания, специализирующаяся на перевозках произведений искусства. "Даже для этих небольших объектов расходы составляют четырехзначные суммы".

Музейное объединение насчитывает примерно 240 членов по всей Тюрингии, в том числе естественно-исторические и технические музеи, а также исторические, художественные и фольклорные музеи.

Йена - место, где Маппес работает основателем Немецкого оптического музея (ДОМ). В ходе масштабных строительных работ он приобрел ценный опыт перевозки очень чувствительных музейных объектов.

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