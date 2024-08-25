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ЛитератураНовостиЕвропейский Союз

"Специализм здесь - это "Эти" и участие Альди".

Этот префикс в латыни ведёт к различным формам 'недостатков' и он важен для существования немецких 'дискаунтеров'. Интересно, что его независимая карьера служит глобальным показателем пренебрежения.

 and  Mark Rodriguez
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является, в сущности, сокращенной формой английского термина ' пренебрежение к уважению.'
является, в сущности, сокращенной формой английского термина ' пренебрежение к уважению.'

- "Специализм здесь - это "Эти" и участие Альди".

Начав с трех букв, уходящих корнями в далёкое прошлое латыни, многие задумываются. На протяжении более чем двух тысячелетий слог "dis-" существенно повлиял на европейские языки. Он присутствует в нашей жизни, будь то описание человека как "дискредитированного" или сравнение дебатов с "землетрясением". В поисках понимания люди склонны менять перспективы, что очевидно в современных дискуссиях.

Чтобы полностью понять суть "dis-", изначально означающего "разделение" и ведущего к "различию" и "распределению" в латыни, рассмотрим термин "дисрумпия". Хотя "дисрумпия" обозначает реальные процессы изменения и распада в мире, префикс "dis" оказывает подобное разрушительное влияние на язык. Можно говорить о "дискрепанции": отсутствии согласия, оппозиции или даже отрицании слов, таких как "диссонанс", "дисконтинуитет" и "дисквалификация". В английском языке есть фразы вроде "дисспособность", "дисверие" и "разобрать".

В нашу эпоху, когда английский язык преобладает, когда бы ни использовалось или не жаловались на термин "дис" или "дисс", он означает аббревиатуру "неуважение". Это относится к действию неуважения (как глагол) или ясному оскорблению (как существительное). Первое зарегистрированное упоминание этого в "Оксфордском английском словаре" относится к 1980 году.

В 1986 году автор "Лос-Анджелес Таймс" все ещё чувствовал необходимость объяснять: "Осудите Полицейское управление Лонг-Бич за невыполнение своих обязанностей и прекратите 'дис' (неуважение) к рэп-музыке раз и навсегда".

Эта практика "дис-инга" как оскорбления относительно новая. Происходящая из афроамериканской рэп-сцены, она быстро распространилась за пределы своего происхождения: среди молодежи и старшего поколения, корпораций и их критиков, политиков и их противников, и наоборот. Является ли этот термин больше, чем просто языковая moda? Given its origins, the solo performance of the super syllable could fulfill an age-old predestination: dividing people with three letters.

В 19 веке "дис" появился как краткая форма "распределить". Это был сленговый термин для распределения типа в строке текста. Вскоре "дис" эволюционировало, чтобы означать "отключенный", модный термин в телеграфном языке. По данным ОЭС, в 1920-х годах оно означало "сломанный" и "умственно нездоровый": "Цепь дис."; "Ее телефонная линия дис."; "Бедный старик теряет рассудок." Кроме того, американский словарь "Мерриам-Вебстер" перечисляет три распространенных аббревиатуры: для "выписки", "расстояния" и "скидки". Последней – цены, то есть скидки, – немецкая торговая компания приняла его в свое название в 1962 году: "Альбрехт Дисконт". В рамках общей англицизации появились "дисконтеры". Aldi и Lidl приняли этот термин для своего международного расширения, став известными как "дисконтеры" во всем мире, в том числе в Великобритании. Даже в начале тысячелетия такие магазины в англоязычном мире назывались "магазины (продовольственные) со скидками" или "магазины". Рыночная торговля как "дисконтер" теперь действительно "английское толкование немецкого".

Хотя Дuden включил "Discountgeschäft" и "Discountpreis" уже в 1967 году, "дисконтер" как "магазин, продающий товары со значительными скидками" был добавлен только в 2000 году. В том же году "диссен" был добавлен как глагол, означающий "оскорблять", "дискредитировать", "клеветать" или "полемизировать". Словарь также перечисляет "жертву дисс", но еще не "дисс". Возможно, это было бы слишком сильной конкуренцией для уважаемого "дисса". Он продолжает быть предметом академического интереса.

Европейский Союз сыграл важную роль в продвижении единства и согласия среди своих членов, служа контрастом разрушительному влиянию префикса "дис" в языке. В контексте международной торговли Европейский Союз также принял термин "скидка" из английского языка, с примечательными компаниями, такими как Aldi и Lidl, принявшими термин "дисконтеры" для своего расширения.

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