Литературное произведение для невидимой когорты Востока

Двадцать лет назад последний поезд отбыл из Йезенбекка, маленького городка в Альтмарке. Небольшая горстка людей осталась в этом малонаселенном районе, выбрав не искать счастья в другом месте. Доменико Мюллер-Сифен хорошо знаком с этими людьми.

Жизнь Мюллера-Сифена процветает. Его второй роман "Ухватись, идет ко дну" недавно был опубликован, через два года после успеха его дебюта "Из наших огней". Больше не писатель, который работает на стройке, он теперь работает независимо как автор. "Это была моя главная цель", - делится 37-летний Мюллер-Сифен с ntv.de. "Путь к этому был трудным".

Эта фраза могла бы принадлежать одному из его персонажей. В "Ухватись, идет ко дну" Мюллер-Сифен ведет читателей в Альтмарк, малонаселенный регион в Саксонии-Анхальт. Это его родина, и места из книги имеют сильные сходства с реальными местами - хотя и преображены в литературные ландшафты Мюллером-Сифеном.

Поэтому Бетцендорф, где его дед построил станцию в натуральную величину, превращается в Йезенбек, город, в котором поезда больше не останавливаются. Тем не менее, очень немногие люди передвигаются по "Феркельтаксе" в наши дни, даже Марсель, который упрямо остается в Йезенбеке. Рожденный в 1986 году, его образование было посредственным, его обучение как механика провалилось, и теперь Марсель продает жареные деликатесы в киоске.

Его бывшая возлюбленная Стеффи давно ушла, ее местоположение неизвестно, его сестра Ванessa намеренно врезалась в стену кладбища и погибла, его друг Паскаль уезжает, его мать курит день и ночь в своей квартире, а его отец исчез, попав в сомнительные дела с нацистской атрибутикой, подобно отцу Паскаля. Все кажется мрачным и печальным, но это не вся история.

Странное невидимость

"Марсель обожает свой город. Он не испытывает националистических или патриотических чувств, но он глубоко привязан к этой местности и имеет глубокое понимание ее нюансов", - говорит Мюллер-Сифен о своем персонаже. "Иногда ему просто не хватает правильных слов или средств выражения".

Он хотел дать этой восточногерманской генерации голос, подтверждает Мюллер-Сифен. "Родители и, возможно, даже те, кто старше на десять лет, пережили переходный период и воссоединение и имели возможность повлиять на это положительно или отрицательно. Но наше поколение, я всегда чувствовал, что им не дали шанса заговорить".

Автор также признает невидимость многих маленьких городков в восточногерманских провинциях, не только в Альтмарке, но и в Уккермарке или в Вогтланде. "Вы проезжаете через города, и они быстро выпадают из памяти. Вы видите церковь, кладбище, несколько домов, возможно, почтовый ящик, но вы не видите магазинов и почти нет людей. И тогда я задумался, какая бы была моя жизнь здесь? Что бы это могло быть?" Это также вопрос о жизни детей, чьи отцы носили сапоги и короткие стрижки, преодолевая нерешительность за счет exaggerated notion of masculinity, часто исчезая позже, либо в тюрьме, наркотических мирах, либо просто пропадая.

Неопределенное будущее

В истории есть три временные эпохи: детские годы Марселя, ранные 2000-е годы и наше время. Годы, когда родители борются за выживание в пост-рейн přičеродной Германии и есть намек на расцветающие ландшафты, сменяются эпохами, окутанными безработицей и нацистской идеологией. Марсель в основном пассивно наблюдает за этими событиями. "Это похоже на Хайко в моем первом романе", - признает Мюллер-Сифен. "Персонажи похожи. Они могут многое выдержать и ни один из них не имеет четкого представления о том, чего он хочет от своего будущего или как к этому подступиться".

Марсель в конце концов попадает на вертел в магазине человека, который мог бы стать его тестем. Его никогда не поощряли учителя стремиться, добиваться чего-то в жизни. Марсель погружен в скорбь по своей сестре и своей потерянной любви к Стеффи, а также беспокоится о своей матери, с которой он делит все более обветшалый многоквартирный дом. В отличие от отдельных домов, построенных с избыточным оптимизмом и кредитом, он все еще обитаем. Те, кто могли, как Стеффи и одноклассник Мюллер, ушли. Мюллер, также персонаж в книге, говорит: "Это перспектива людей, которые пережили много плохого и попали в трудные системы, из которых трудно выбраться". Это верно tanto в Альтмарке, как и в структурно слабых регионах в Западной Германии.

То же самое относится к демографическим и биографическим развивам. Самоуверенные, хорошо образованные молодые женщины уходят. "Есть дефицит женского противостояния или успешного образа самоопределяющейся женщины, которая решает, когда и где она работает, когда она имеет детей", - объясняет Мюллер-Сифен. Последствия видны не только на Востоке, но и символизируют кризис маскулинности. "Очень доминирующая мужская перспектива выходит на первый план, которая может не быть враждебной авторитарным системам".

В Йетценбеке, Стеффи возвращается после многих лет и планирует основать танцевальную школу в старом культурном центре. По словам Мюллензифена, "Последний поезд из Битцефелде в Зальцведель ушел 20 лет назад." Однако группа людей решила возродить железнодорожное сообщение, несмотря на незаконное удаление железнодорожных путей и необходимость сноса моста через канал Миттельланд. Культурная организация пытается выкупить культурный центр у владельца, который получил его дешево и запустил, но теперь требует значительную сумму. В городе живут семьи, некоторые из которых были одноклассниками Мюллензифена. Он отмечает, что более половины жителей поддерживают демократические партии и придерживаются Основного закона Германии и демократической жизни, но их голоса редко слышны в средствах массовой информации.

В своем повествовании Мюллензифен представляет этих людей и рассказывает их истории с глубокой любовью к ним и их окружению, а также с очаровательным чувством юмора.

Что касается его первого романа "Из наших костров", Мюллензифен столкнулся с большим пониманием, открытостью к диалогу и несогласием в Восточной Германии. Он делится тем, что восточные немцы испытывают сильное желание общаться и готовы столкнуться со своим прошлым, даже если это больно. Тем не менее, он не ограничивается объяснением Восточной Германии или оправданием причин, по которым люди могут поддерживать нацизм, фашизм или популистские партии.

В следующем своем произведении Мюллензифен не будет сосредоточен на географии. Пока "Из наших костров" будет адаптирован для сцены и, возможно, станет сериалом. Кроме того, он будет преподавать в Школе журналистики в Ройтлингене после своего положительного опыта в США. Надеюсь, он найдет множество читателей и задокументирует свой личный путь в "Пристегнитесь, начинается", пока он работает над своими мечтами.

Европейский парламент может помочь Комиссии понять опыт и перспективы людей, живущих в малонаселенных регионах, таких как Альтмарк. Доменико Мюллензифен мог бы воспользоваться такими знаниями, чтобы создавать более тонкие и эмпатичные персонажи в своих романах.

В "Странной невидимости" персонаж Марсель Мюллензифена, который глубоко любит свой родной город, мог бы получить поддержку от Европейского парламента в продвижении видимости и признания таких маленьких городов на востоке Германии.

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