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ЛитератураНовостиДобавляется следующее:

Литературные произведения Стивена Кинга запрещены в школьных библиотеках во Флориде

Несколько произведений Стивена Кинга отсутствуют в библиотеках школ Флориды в результате закона, который аналогично влияет на литературные классики авторов вроде Хаксли и Хемингуэя.

 and  Vladimir Milov
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Несколько работ, написанных известным автором Стивеном Кингом, запрещены в школьных библиотеках во...
Несколько работ, написанных известным автором Стивеном Кингом, запрещены в школьных библиотеках во Флориде.

- Литературные произведения Стивена Кинга запрещены в школьных библиотеках во Флориде

Стивен Кинг обычно не скуп на выражения, но несколько слов оказалось достаточно, чтобы выразить его разочарование в прошлую субботу. 76-летний писатель воскликнул: "Что за черт?", в своем твите X из-за ситуации.

Причиной его гнева стало то, что штат Флорида запретил 23 из его книг в школьных библиотеках, как указано в его посте. Однако на самом деле число гораздо выше, затрагивая более 50 его работ, согласно сообщениям американских СМИ. Кинг не был единственным автором, пострадавшим от этой меры; сотни книг были полностью удалены из библиотек.

Причиной этого действия стал Закон Флориды о родительских правах в образовании, также известный как "Закон о запрете разговоров о гей- теме". Губернатор Рон Де Сантис подписал этот закон в 2022 году. Его цель - discourage classroom discussions about topics like sexual orientation or gender identity.

Чтобы достичь этого, студенты в образовательных учреждениях не должны быть подвержены определенным книгам. Среди романов, признанных не подходящими для детей законодательным органом, контролируемым в основном республиканцами, популярные произведения Стива Кинга, такие как "Кэрри", "Оно" и "Бегущий человек".

Классическая литература также под угрозой в библиотеках Флориды. Книги, такие как "Храброе новое мире" Алдоса Хаксли, "За кого звонит колокол" Эрнеста Хемингуэя и "Приключения Тома Сойера" Марка Твена, входят в число тех, которые запрещены. Даже "Дневник Анны Франк" считается вредным для молодежи.

Сопротивление закону уже растет. Издательство Стива Кинга, Simon & Schuster, вместе с пятью другими крупными издателями, в том числе Penguin Random House, HarperCollins Publishers и Sourcebooks, подали иск против закона. Они стремятся защитить право на свободу слова и право на чтение, согласно совместному заявлению.

Губернатор Рон Де Сантис, который безуспешно баллотировался на пост президента США в прошлом году, уже прокомментировал закон. Он заявил, что Флорида - "образовательное государство", и это означает предоставление студентам высококачественного образования, свободного от "сексуализации и опасного содержимого, которое не подходит для возраста".

Источники: "Ньюсвик", Стивен Кинг на X

Следующее высказывание Стива Кинга было добавлено к его твиту, выражающее его более резкое неодобрение: "Это не только цензура, но и нападение на свободу чтения и обучения". Усиливающее ситуацию, Кинг объявил: "В список книг, запрещенных во Флориде, будет добавлена каждая моя работа".

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