Каждая суверенная языческая империя борется с естественным циклом существования, старения и гибели.

**Книга Элке Хайденрайх об старении и старости вызвала значительный интерес. Она считает, что успех книги обусловлен ее оптимистическим подходом: "Принимайте старость, это прекрасная сторона жизни". ntv.de поговорил с литературным критиком о ее миссии, которая сводится к тому, чтобы сказать: "Хватит жаловаться!"

Популярность книги, похоже, указывает на то, что тема старения находит отклик у многих. Как вы думаете, что именно задевает?

Тема старения, похоже, все больше интересует людей. Почему вы думаете, что это так?

По мере того как все больше людей живут до преклонного возраста, страх часто сопутствует мысли о старении. Я хочу противодействовать этому страху, видя в старении прекрасную сторону жизни: "Не бойтесь старения, цените его как чудесную часть жизни". Смерть неизбежна, так почему бы не наслаждаться жизнью в полную силу до последнего момента? Похоже, это послание принятия и наслаждения жизнью и делает книгу такой любимой.

Существует пословица: "Чем старше становишься, тем быстрее проходит время". Вы испытывали это на себе?

Чем старше мы становимся, тем быстрее кажется, что проходит время. Помните бесконечные летние каникулы в детстве? Теперь год пролетает как одно мгновение. Я заметила это и сама, и это также связано с тем, что наша физическая сила уменьшается с возрастом, и нам приходится делать больше за меньшее время. Та легкость, которая была когда-то, ушла. Сердце не так стабильно, и иногда даже кости болят. Однако изменения не обязательно плохи. Они начинаются в подростковом возрасте и продолжаются до менопаузы. Но принимая нашу старость, мы также обретаем мир и спокойствие.

В "Старении" вы открыто говорите о своих хороших и плохих жизненных опытах. В целом, вы сохраняете позитивный настрой. Как вы развили это отношение?

Меня попросили издательство Hanser Berlin написать о старении для их серии "Жизнь читает", в которой женщины говорят о таких темах, как любовь, сон, путешествия и жизнь. Меня вдохновило писать о жизни, потому что у меня была возможность жить в разных местах. Издатель настоял на старении, так как я самая старшая из авторов. После размышлений мне пришла идея введения книги. Моя жизнь была полна взлетов и падений, ошибок, трудных решений, сложного детства, неудач и болезней. Но она также была полна успехов, бестселлеров, финансовой стабильности, замечательных мужей и поддерживающих друзей. Все эти опыты помогли мне обнаружить мою центральную тему.

Какая это тема?

Каждая история жизни может быть рассказана с негативной или позитивной точки зрения. Жизнь ни у кого не идеальна, но и не полностью плоха. Я пережила кризисы и наслаждалась хорошими временами. Жизнь - это смесь света и тени. Чтобы найти удовлетворение, нужно сосредоточиться на позитивном. Это послание я хотела передать через книгу. Моя цель - побудить людей: "Давайте постараемся быть немного более позитивными и менее склонными к жалобам!"

Вы выражаете восхищение Германией как чудесным местом для жизни. В сущности, вы выступаете против нынешней обстановки жалоб.

Я глубоко благодарна за благословения, которые получила в своей жизни. По сравнению со многими другими частями мира Германия - оазис мира и стабильности, с сильной демократией и социальной поддержкой для тех, кто в ней нуждается.

Вы mentions, что только начали размышлять о своей собственной смертности через "Старение". Однако вы также пишете о своих мыслях о смерти в 13 лет, когда умер ваш дедушка. Как эти две идеи сочетаются друг с другом?

Я всегда была осведомлена о смерти, но никогда не задумывалась над ней. Смерть моего дедушки была первым моментом, когда я действительно задумалась о ней. Хотя я никогда не видела это как мрачную тему, я поняла, что смерть - естественная часть жизни. Я никогда не позволяла ей завладеть мной, но через "Старение" я начала более глубоко исследовать свою смертность.

**Потеря близких, друзей и даже домашнего животного - обычный опыт. Некоторые даже теряют детей. Я тоже пережила это. Но я никогда не думала о смерти в отношении себя. Я была рядом с кроватью дедушки, когда его дыхание становилось все более затрудненным, и спрашивала себя: "Куда уходит дедушка, когда он умирает? Когда-нибудь я тоже умру?" Да, в конце концов. Вот тогда я начала более серьезно задумываться о смерти, но решила отодвинуть эту идею в сторону, как часто делают молодые люди. В противном случае, как мы можем жить дальше? Но с тех пор я была осведомлена: время когда-нибудь закончится, так что важно прожить жизнь в полную силу. И я это делаю.

Вы когда-нибудь задумывались о старении до написания книги?

Да, я делала регулярные медицинские осмотры, готовилась финансово к старости и даже составила завещание. Но только начав писать книгу, я начала действительно исследовать тему старения с личной точки зрения. И это было очень полезно и приятно. Я подумала: " peut-être que cela pourrait aider certaines personnes à accepter leur propre vieillesse et à cesser d’annoncer chaque année: «Cela sera mon dernier Noël».

Ваша книга также связана с идеей не прятаться в старости.

Да, старость не обязательно означает седые волосы и усталость. Наш боевой дух, интеллектуальные способности и желание любви и товарищества остаются неизменными. Так что не играйте роль робкого старого мышонка, а вместо этого выходите и наслаждайтесь жизнью!

Одиночество и бедность - распространенные проблемы в старости. Как вы думаете об этом?

Одиночество и бедность - распространенные проблемы в старости. Как вы думаете об этом?

Одиночество и бедность действительно являются серьезными проблемами для многих пожилых людей. Важно, чтобы общество обратило на них внимание и оказало необходимую поддержку тем, кто в этом нуждается.

Три самых неприятных аспекта старения: быть финансово ограниченным, чувствовать себя изолированным, быть больным. Однако вы можете подготовиться к этому. Человек, которому я посвятил "Старение" и который умер в возрасте 105 лет, имел компанию и наслаждался жизнью до последнего вздоха. Не все находится под нашим контролем. Но в конечном итоге, как пройдут наши поздние годы, зависит от нашего выбора, от того, насколько мы заботились о отношениях и сберегали средства.

Критика вашей точки зрения заключается в том, что она исходит из привилегированной позиции.

Как я привилегирован? Как рабочий класс в юности, я ничего не унаследовал. Я просто записал жизнь, которую я прожил.

В вашей книге "Общество назначает нам роль, которую мы должны играть". Вы сами испытывали это?

Нет. Потому что я не это. Если кто-то ведет себя робко, боязливо и по-старчески, то это роль, которую он, кажется, играет. Когда я подписываю книги и спрашиваю, кому посвятить послание, часто слышу от пожилых женщин: "Просто мне". Когда я слышу это, я задумываюсь, что значит "просто"? Кто "просто" в этом мире?

Вы цитируете многих художников, в том числе поэта Жан-Поля с строкой: "Как только мы начинаем жить, судьба выпускает из вечности стрелу смерти - она летит, пока мы дышим, и когда она приходит, мы перестаем". Вы можете услышать полет стрелы?

Да, я могу. Иногда я ловлю себя на размышлениях, а что, если это мое последнее лето, моя последняя Рождественская ночь? Но я быстро отгоняю эти мысли. Они приходят ночью. Днем я слишком занят своими делами, чтобы думать об этом. Я не боюсь смерти или умирания. Мои 80 лет уже замечательный подарок.

В "Старении" вы ясно даете понять, что откажетесь от эликсира долголетия. Вы придерживаетесь этой позиции потому, что считаете, что такой эликсир вряд ли появится в ближайшее время? Или вы имеете в виду: в конце концов, достаточно уже достаточно, человек должен покинуть этот мир?

Последнее. У каждого есть свое время. Когда мое придет, я должен уйти. Я также не захочу никаких процедур по продлению жизни, если я буду серьезно болен. Я даже не буду проходить косметические процедуры, чтобы выглядеть моложе. Я хочу оставаться самим собой до конца своих дней.

Вы также создадите книгу о смерти?

Я не знаю. Посмотрим.

Я не могу, я не могу представить это. Смерть не является опытом в жизни, как говорит Людвиг Витгенштейн. Он прав. В конце концов, мы его не испытываем.

Что-то о смерти тогда?

Я написал о старении. Это достаточно на эту тему на данный момент.

Томас Шмолл беседовал с Элке Хайденрайх

В ответ на общее утверждение, что "Чем старше становишься, тем быстрее проходит время", Элке Хайденрайх признает, что испытала это на собственном опыте. Чтобы преодолеть тревогу, часто связанную со старением, Хайденрайх подчеркивает важность принятия поздних этапов жизни как прекрасной стороны существования.

Кроме того, Хайденрайх подчеркивает свою миссию по борьбе с климатом жалоб в обществе, призывая к более позитивному и оптимистичному взгляду на старение. Ее книга о старении нашла отклик у многих, поощряя людей сосредоточиться на положительном и ценить каждый момент жизни, независимо от возраста.

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