- Автор Миа Куто получает отличительные литературные награды в Мексике

Мозамбикский писатель Миа Куто получил престижную литературную премию ФИЛ на Международной книжной ярмарке в Гвадалахаре, Мексика. Уважаемое жюри признало создателя "Исповеди львицы" за его исключительное литературное мастерство на португальском языке, которое подчеркивает и сочувствует историческим, культурным и геополитическим связям африканского континента.

Богатой премией в размере $150,000 (примерно €135 миллионов) будет награжден 30 ноября во время открытия Гвадалахарской книжной ярмарки, самого грандиозного литературного события в испаноязычном мире. 69-летний Куто, настоящее имя которого Антониу Эмилиу Лейте Куто, получил престижную премию Камоэнса в 2013 году, самую значимую литературную награду в португалоязычном мире.

Родившийся в Бейре, Мозамбик, в семье португальцев, литературные произведения Куто, такие как романы, поэзия и короткие истории, сильно повлияли на бразильских авторов, таких как Жорже Амаду и Карлос Драммонд де Андраде, а также на "магический реализм" Латинской Америки. Несколько книг Куто были переведены на немецкий язык, например, "Страна, где ходят во сне" (дипа, Франкфурт-на-Майне 1994) и "Под фиговым деревом" (Унионсверлаг, Цюрих 2007).

Другие примечательные награды в блестящей карьере Куто включают Международную премию Нельсона в 2007 году и Принца Астурийских премию за литературу в 2016 году. Его литературные произведения, черпающие вдохновение из различных источников, предлагают альтернативный взгляд на африканские нарративы, прекрасно сочетая реальность с фантастическим.

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