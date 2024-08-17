Специалисты спасли молодого человека из грузового склада

В одном из терминалов DHL Parcel Locker жители могут легко получить свои посылки и отправления. Но это было необычно - даже потребовалось вмешательство пожарной службы, когда подросток застрял внутри одного из этих контейнеров для посылок.

В Дортмунде пожарным пришлось освободить подростка из необычной ситуации. Молодой человек был заперт в отсеке хранения DHL Parcel Locker, как сообщили в пожарной службе. Он не мог выбраться самостоятельно. "К счастью, подросток был невредим и у него была с собой вода", - говорилось в сообщении.

Пожарные открыли отсек для посылок с помощью специального аккумуляторного спасательного инструмента, как сообщается. Операция заняла всего несколько минут. Причины инцидента также остались загадкой для пожарной службы. "Неясно, пытался ли подросток спрятаться или отправить себя", - сказали они. Для подростка не было немедленной опасности, что позволило спасателям поговорить с ним во время операции. По словам полиции, несколько подростков якобы заперли 14-летнего внутри.

Хотя застревание в почтовом ящике для посылок необычно, подобные инциденты случаются время от времени. В 2021 году 9-летний ребенок играл внутри почтового ящика в Вуппертале, а его 11-летний брат закрыл дверь, которая не открывалась. В этом случае также потребовалось вмешательство пожарной службы, чтобы спасти мальчика.

С целью прояснить подобные инциденты власти начали расследование роли немецкой почты в реализации мер безопасности для почтовых ящиков. Оказалось, что немецкая почта не имеет политики предотвращения таких инцидентов, несмотря на то, что случаи, когда дети застревают, становятся все более частыми.

Чтобы решить эту проблему, немецкая почта объявила о планах сотрудничать с местными властями и организациями безопасности, чтобы разработать и внедрить руководящие принципы безопасности для почтовых ящиков и информировать пользователей о потенциальных рисках.

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