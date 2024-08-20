- Специалисты проводят обследования лесных деревьев.

Каждый год для Обзора состояния леса профессионалы проводят тщательное медицинское обследование многих деревьев в Берлине. Они изучают состояние кроны, количество листьев и признаки нападения вредителей и грибков.

Как выразился Петер Харбауэр, спикер отдела лесного хозяйства Берлина, "При достаточном количестве воды они были бы полностью зелеными и полностью лиственными". Тем не менее, если дерево не в идеальном состоянии, оно может сбрасывать листья и хвою, чтобы уменьшить потерю воды.

Более тысячи деревьев были оценены на сорока одной точке в Берлине. Результаты будут опубликованы к концу года, предположительно в ноябре, согласно данным экологических органов.

Чтобы провести осмотр, деревья исследуются на расстоянии, равном длине одного дерева со всех сторон. Кроме оценки потери кроны или листвы, эксперты также исследуют силу плодоношения или производства семян.

Обзор состояния леса 2023 года показал, что всего шесть процентов деревьев леса были в хорошем состоянии. Почти две трети были слегка повреждены, и тридцать процентов были серьезно затронуты. Несмотря на дополнительные осадки в этом году, были и длительные засушливые периоды. "Высокие средние температуры и многочисленные солнечные дни вызвали испарение и нехватку воды в деревьях".

Деревья могут восстанавливаться и адаптироваться к изменениям климата, но текущая скорость изменения климата слишком высока для хрупкой экосистемы леса.

Несмотря на дополнительные осадки, длительные засушливые периоды из-за высоких температур и многочисленных солнечных дней привели к нехватке воды в деревьях, способствуя засушливым условиям. Влияние засухи было очевидно в Обзоре состояния леса 2023 года, где значительная часть деревьев леса была затронута, в том числе те, которые были слегка повреждены и серьезно затронуты.

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