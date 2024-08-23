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Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Саксония

Специалисты пересмотрели мнение: летучие мыши заслуживают защиты, а не страха

Невзрачно преследуя свою добычу, играя важные роли в экосистемах и страдая от потери среды обитания и сокращения популяций насекомых, Международная Ночь Летучих Мышей служит для обращения внимания на этих Малоизвестных Существ.

 and  Mark Rodriguez
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Существует множество заблуждений о разных видах летучих мышей, многие из которых находятся на грани...
Существует множество заблуждений о разных видах летучих мышей, многие из которых находятся на грани вымирания.

- Специалисты пересмотрели мнение: летучие мыши заслуживают защиты, а не страха

Вампирские летучие мыши, предвестники бед, переносчики болезней - существует множество заблуждений о этих летающих созданиях, известных как летучие мыши. В ходе ежегодной Ночи летучих мышей, которая проходит с 24 по 25 августа, защитники природы стремятся развеять эти мифы и предоставить точную информацию. Ночь летучих мышей празднуется в 38 странах мира, а Германия участвует в этом через природоохранную ассоциацию Nabu.

Репутация летучих мышей пострадала из-за вспышки COVID-19, как считают защитники летучих мышей. "По сей день не появилось никаких твердых доказательств того, что летучие мыши являются переносчиками коронавируса", - заявил Андреас Штрайт, исполнительный секретарь Eurobats, соглашения о сохранении европейских популяций летучих мышей. Штрайт, выступая перед немецким пресс-агентством, подчеркнул, что летучие мыши более уязвимы, чем угрожающими.

Значительное сокращение популяций

В последние годы популяции летучих мышей значительно сократились. Некоторые виды находятся на грани исчезновения, как сообщает Nabu. Интенсификация сельскохозяйственных практик, использование пестицидов и сокращение числа насекомых разрушили пищевую базу летучих мышей, согласно Nabu в Нижней Саксонии. Кроме того, для этих ночных охотников на насекомых становится все меньше укрытий. По словам защитников природы, важные места обитания, такие как чердаки, запечатываются, старые деревья вырубаются, а пещеры, старые погреба или бункеры засыпаются.

Вольфганг Ракков, эксперт по летучим мышам из Nabu Osterode/Harz, не смог подтвердить, какие из 18 местных видов в Нижней Саксонии подвержены риску. Красный список угрожаемых млекопитающих в Нижней Саксонии последний раз обновлялся в 1991 году - целых 30 лет назад. Согласно министерству окружающей среды Нижней Саксонии, в настоящее время ведется работа над обновлением или пересмотром Красного списка млекопитающих.

Они нуждаются в оптимальных местах обитания

Летучие мыши служат индикатором здоровья экосистемы, сказал Андреас Штрайт из Eurobats. Как едоки насекомых, они требуют оптимальных мест обитания. "Если будущее летучих мышей выглядит мрачно, то и для ландшафта оно тоже неблагоприятно". Таким образом, защита этих угрожаемых животных становится все более важной. Каждый может помочь в их защите: установка коробок для летучих мышей в качестве дополнительного жилья - один из таких способов.

Ракков из Nabu советует оставлять компост нетронутым. Сады должны поощрять насекомых различными растениями или идеально - разнообразным лугом с дикими цветами.

Празднование Ночи летучих мышей простирается и на Германию, участвуя через природоохранную ассоциацию Nabu в Нижней Саксонии. Из-за интенсификации сельскохозяйственных практик, использования пестицидов и сокращения числа насекомых пищевая база летучих мышей в Нижней Саксонии значительно страдает.

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