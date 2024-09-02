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Специалисты от ВГС удивляют своего товарища по команде Вусковича

Удивительный акт доброты! Некоторые специалисты HSV едут в hometown своего приостановленного члена команды, чтобы поддержать его дух во время запрета на допинг.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута

- Специалисты от ВГС удивляют своего товарища по команде Вусковича

Несколько игроков из «Гамбурга» решили воспользоваться предстоящим международным перерывом для необычного путешествия. Они отправились в родную Хорватию к своему товарищу Маrio Вукоевичу, временно отстраненному от участия в соревнованиях из-за допинга до осени 2026 года.

Вукоевич поделился в понедельник фотографией этих неожиданных гостей с сердечком и надписью «Семья» в Instagram. Об этом первым сообщил «Bild». В группе были капитан команды, Себастьян Шёнлау, и вратарь, Роберт Глатцель.

Гамбург продемонстрировал свою поддержку в субботу

Уже во время победы со счетом 4:1 над «Преussen Мюнстер» в субботу игроки второго дивизиона «Гамбурга» показали, что они поддерживают Вукоевича, размахивая большим плакатом с надписью «Свободу 44 Вукоевичу». «Мы – сплоченная команда, и Марио – важная часть этого. Возможно, это было и небольшим жестом в его поддержку», – сказал главный тренер «Гамбурга» Штефан Баумгарт.

Вукоевичу (22) было назначено четырехлетнее наказание спортивным арбитражным судом (CAS) за нарушение правил использования EPO. Защитник продолжает утверждать свою невиновность. Его юридическая команда сейчас изучает решение CAS. После этого Вукоевич и «Гамбург» обсудят дальнейшие шаги.

Товарищи по команде Марио Вукоевича из «Гамбурга» показали свою поддержку во время футбольного матча, держа большой баннер с надписью «Свободу 44 Вукоевичу» во время своей победы со счетом 4:1 над «Преussen Мюнстер». Марио Вукоевич – футболист, который в настоящее время отстранен от участия в соревнованиях из-за допинга, и его товарищи по команде из «Гамбурга» поддерживают его в это время.

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