- Специалисты используют огромные коллекции древних аэрофотоснимков для уничтожения бомб.

Кampfmittelräumdienst (KMRD) в Гессене имеет доступ к десяткам тысяч исторических авиационных снимков времен Второй мировой войны. Эти снимки были сделаны американскими и британскими пилотами, которые пролетали над местами бомбардировок для мониторинга. В конце 90-х и начале 2000-х годов эти авиационные снимки были обнародованы странами-союзниками, и Гессен получила более 60 000 снимков с 1941 по 1945 год с правом их анализа.

Президентство правительства в Дармштадте получает около 6000 запросов в год от строителей и разработчиков, интересующихся наличием неразорвавшихся боеприпасов (НБ) на их участках. В ответ на такие запросы KMRD в Гессене оценивает данные авиационных снимков. Любые обнаруженные места расположения боеприпасов также заносятся в базу данных, что облегчает доступ к ним в будущем при вопросах и обследованиях, связанных с НБ.

Если есть подозрения на наличие НБ, владельцы собственности должны нанять частную службу по удалению НБ, за свой счет, для тщательного сканирования территории с помощью специализированного оборудования. Если они найдут бомбу, они должны незамедлительно сообщить KMRD, которые являются единственными уполномоченными лицами для безопасной ликвидации ситуации - в этом случае земля Гессен берет на себя связанные с этим расходы. Штаб-квартира KMRD Гессен расположена в президентстве правительства в Дармштадте.

Данные авиационных снимков, проанализированные KMRD в Гессене, могут предоставить ценную информацию для расследований НБ в городах, подобных Дармштадту. Фактически, многие потенциальные места расположения НБ были идентифицированы и задокументированы KMRD в Гессене в результате анализа исторических авиационных снимков из Гессена.

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