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Федеральные земли ГерманииНовостиГессен

Специалисты используют огромные коллекции древних аэрофотоснимков для уничтожения бомб.

За последние восемь десятилетий силы Антанты проводили авиационные бомбардировки, целью которых была современная Гессен. Соответствующие кадры, фиксирующие разрушения, остаются ценными ресурсами для специалистов по разминированию и по сей день.

 and  Lauren Adams
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Ежегодно поступает более 500 звонков в службу по разминированию в Гессене, обычно из-за обнаружения...
Ежегодно поступает более 500 звонков в службу по разминированию в Гессене, обычно из-за обнаружения гранат, боеприпасов и взрывчатых веществ. Руководит этой гессенской службой по разминированию Александр Майюнке.

- Специалисты используют огромные коллекции древних аэрофотоснимков для уничтожения бомб.

Кampfmittelräumdienst (KMRD) в Гессене имеет доступ к десяткам тысяч исторических авиационных снимков времен Второй мировой войны. Эти снимки были сделаны американскими и британскими пилотами, которые пролетали над местами бомбардировок для мониторинга. В конце 90-х и начале 2000-х годов эти авиационные снимки были обнародованы странами-союзниками, и Гессен получила более 60 000 снимков с 1941 по 1945 год с правом их анализа.

Президентство правительства в Дармштадте получает около 6000 запросов в год от строителей и разработчиков, интересующихся наличием неразорвавшихся боеприпасов (НБ) на их участках. В ответ на такие запросы KMRD в Гессене оценивает данные авиационных снимков. Любые обнаруженные места расположения боеприпасов также заносятся в базу данных, что облегчает доступ к ним в будущем при вопросах и обследованиях, связанных с НБ.

Если есть подозрения на наличие НБ, владельцы собственности должны нанять частную службу по удалению НБ, за свой счет, для тщательного сканирования территории с помощью специализированного оборудования. Если они найдут бомбу, они должны незамедлительно сообщить KMRD, которые являются единственными уполномоченными лицами для безопасной ликвидации ситуации - в этом случае земля Гессен берет на себя связанные с этим расходы. Штаб-квартира KMRD Гессен расположена в президентстве правительства в Дармштадте.

Данные авиационных снимков, проанализированные KMRD в Гессене, могут предоставить ценную информацию для расследований НБ в городах, подобных Дармштадту. Фактически, многие потенциальные места расположения НБ были идентифицированы и задокументированы KMRD в Гессене в результате анализа исторических авиационных снимков из Гессена.

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