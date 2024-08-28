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Федеральные земли ГерманииНовостиАссоциация

Специалисты аптек протестуют против реформ в Дрездене

Фармацевты проводили акции протеста в прошлом году, но ожидаемые изменения так и не произошли. В результате они решили снова выйти на улицы.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Фармацевты из Дрездена и Эрфурта сотрудничали над проектом в среду
Фармацевты из Дрездена и Эрфурта сотрудничали над проектом в среду

- Специалисты аптек протестуют против реформ в Дрездене

Фармацевты в Саксонии вышли на улицы против планов реформы министра здравоохранения Лаутербаха (СДПГ). "Мы не сдадимся, пока наши три основных требования не будут учтены в будущей устойчивой реформе аптек", - заявил Томас Дитрих, председатель Саксонской ассоциации фармацевтов. Эти требования включают в себя улучшение финансовых условий, запрет на открытие аптек без фармацевта на месте и дерегулирование.

На митинге на площади Постплац, министр здравоохранения Саксонии Петра Кёппинг (СДПГ) выразила понимание гнева. "Мы разделяем опасения, что доступность лекарств может быть нарушена", - отметила она. Фармацевты оказывают ценные и квалифицированные услуги, часто выступая в качестве первой точки контакта для многих людей. Особенно в сельской местности, местная аптека должна быть защищена.

Также протесты в Эрфурте

Вместе с демонстрацией в Дрездене состоялся митинг в Эрфурте. В прошлом году по всей стране проходили протестные акции. В конце ноября фармацевты из восточных земель Германии собрались в Дрездене. Однако ожидаемой трансформации не произошло, как указано в объявлении.

В Саксонии также планируются протесты стоматологов. Они объявили о закрытии своих практик с 2:00 до 4:00 в один из четвергов для внутренней информационной сессии и протестного мероприятия, как объявила государственная стоматологическая палата. Причина? Все больше практик закрываются без преемников, что угрожает всеобщему и местному стоматологическому обслуживанию в Саксонии.

Ассоциация фармацевтов Саксонии, возглавляемая Томасом Дитрихом, активно участвует в переговорах с Ассоциацией, чтобы адресовать свои опасения в реформе аптек. Несмотря на планы реформы министра здравоохранения Лаутербаха (СДПГ), министр здравоохранения Саксонии Петра Кёппинг признала важность защиты сельских аптек, так как они служат основной точкой медицинского обслуживания для многих людей.

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