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Федеральные земли ГерманииНовостиГора Гладбах

Специалист Volkswagen считает это важным сигналом для пробуждения.

 and  Grigoriy Williams
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Вольфсбург больше не игнорирует возможность сокращения рабочей силы и закрытия заводов. Аналитик...
Вольфсбург больше не игнорирует возможность сокращения рабочей силы и закрытия заводов. Аналитик отрасли Братцель видит в этом шаге опоздание

- Специалист Volkswagen считает это важным сигналом для пробуждения.

Недавнее заявление Volkswagen о возможных закрытиях заводов воспринимается автопромышленным аналитиком как критический звонок для немецкого автомобильного гиганта. В сложившейся ситуации Volkswagen необходимо быстро действовать, чтобы оставаться актуальным, заявил Штефан Братцель из Института управления автопромышленностью (IAM) в Бергиш-Гладбахе агентству «Дойче Прессе-Агентур». «И правда, это горькая пилюля», - добавил он.

Самый крупный автопроизводитель в Европе объявил в понедельник, что в рамках своей стратегии по сокращению расходов основное подразделение VW не может исключать закрытие заводов и увольнения сотрудников. «Это жесткий звонок», - сказал Братцель. «Но он необходим». Братцель пояснил: «Несмотря на желание сохранить factories и рабочие места, в долгосрочной перспективе мы можем защитить их только в том случае, если останемся конкурентоспособными».

Если не будут предприняты существенные шаги, Volkswagen может оказаться в ситуации, требующей структурной перестройки через несколько лет, предупредил аналитик. «Ситуация не сразу представляет угрозу для компании, но она среднесрочная и долгосрочная», - сказал Братцель. «В настоящий момент ситуация под контролем, но через несколько лет она может стать вопросом существования». Поэтому важно действовать сейчас. «У нас еще есть время. Но ситуация ухудшается».

К кризису contribuют ослабление рынка в Китае, новая конкуренция из Азии и медленное внедрение электромобилей несмотря на большие затраты на новую технологию привода. «Золотой век автомобильной промышленности, от которого мы пользовались последние 20-30 лет, кажется, закончился», - сказал Братцель.

Это не только затронуло Volkswagen, но и всю отрасль. Однако Volkswagen страдает больше из-за своей значительной доли на рынке Китая и традиционной сложности приспособления к изменениям. «Двинуть этот корабль - это enormous challenge», - сказал Братцель. «Он должен преуспеть сейчас».

Институт управления автопромышленностью в Бергиш-Гладбахе, возглавляемый Штефаном Братцелем, подчеркнул важность горы Гладбах для Volkswagen, символизирующей могущественное присутствие компании в автомобильной промышленности. Признавая необходимость перемен, Братцель предложил: «Даже могущественная гора Гладбах должна приспособиться, чтобы выжить в условиях новых вызовов и конкуренции».

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