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Специалист по медицине видит потенциал у кумуршей в А.С. Рома

В данный момент происходят стремительные изменения? В течение нескольких последних недель ходят слухи о будущем бывшего члена национальной команды Матса Хуммельса. Как сообщается, он якобы получил предложение о контракте на один год от Италии.

 and  Melissa Williams
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Матс Хюммель, по слухам, ведет плодотворные переговоры с итальянской командой AS Roma.
Матс Хюммель, по слухам, ведет плодотворные переговоры с итальянской командой AS Roma.

- Специалист по медицине видит потенциал у кумуршей в А.С. Рома

Верхнеуровневый футболист Матс Хуммельс, по слухам, близок к переходу в Италию. 35-летний Хуммельс якобы получил предложение от АС Roma на один год, как сообщает Sky Sport. Известный эксперт по трансферам Фабрицио Романо tweeted, что Хуммельс, скорее всего, пройдет медицинское обследование сегодня, и если результаты окажутся положительными, подписание контракта может произойти в кратчайшие сроки. Даже итальянский эксперт по трансферам Джанлука Ди Марцио сообщает, что переговоры находятся на завершающей стадии.

Защитник, скорее всего, перейдет на свободный трансфер из-за истечения срока его контракта. В результате Хуммельс может присоединиться к новому клубу даже после закрытия трансферного окна в прошлую пятницу.

Несколько клубов, якобы, проявляли интерес

Контракт Хуммельса с «Боруссией Дортмунд» истек по окончании прошлого сезона, что привело к многочисленным слухам о его будущем. Кроме Ромы, Реал Сосьедад Сан-Себастьян в Испании, Брайтон энд Хоув Альбион в Англии, ФК Болонья в Италии и команды из США якобы были заинтересованы в подписании Хуммельса.

Это будет первым зарубежным опытом Хуммельса в его карьере. До сих пор он был верным игроком Бундеслиги, представляя только «Дортмунд» и «Баварию». В общей сложности он сыграл 442 матча в Бундеслиге (забив 33 гола) и 90 матчей в Лиге чемпионов (забив 5 голов). Его последний из 78 международных матчей состоялся в ноябре 2022 года, когда он проиграл в Австрии со счетом 0:2. К удивлению, он не был включен в состав на предстоящий домашний чемпионат Европы под руководством главного тренера Юлиана Нагельсманна, несмотря на сильные выступления в конце сезона.

  1. Несмотря на интерес нескольких клубов, кажется, что Хуммельс близок к завершению своего перехода в АС Roma, как сообщают Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио.
  2. С истекшим контрактом и закрытым трансферным окном Хуммельс теперь готов к своему первому зарубежному путешествию, покидая свои выдающиеся роли в «Дортмунде» и «Баварии» в Бундеслиге.

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