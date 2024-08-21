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ЭкономикаНовостиСтефан Вейл -

Спасение верфи Майер, кажется, неизбежно <unk> как федеральные власти, так и правительство штата вступают в игру.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Ожидается объявление программы финансовой помощи завтра.
Ожидается объявление программы финансовой помощи завтра.

Спасение верфи Майер, кажется, неизбежно <unk> как федеральные власти, так и правительство штата вступают в игру.

Несмотря на загруженный заказ, верфь Meyer Werft в Папенбурге может остаться без средств в течение двух недель. В течение нескольких месяцев компания вела переговоры с федеральными и государственными властями, чтобы заключить сделку по спасению. Согласно слухам, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль объявят решение завтра.

Как сообщают "Новая Оснабрюкская газета" и NDR, федеральное правительство и Нижняя Саксония якобы планируют спасти компанию, вложив в это сотни миллионов евро. Завтра канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль и министр экономики Нижней Саксонии Олаф Ляйе якобы проведут встречу на верфи, как заявил председатель профсоюзного комитета Андреас Хенсен.

В принципе, все заинтересованные стороны согласились спасти компанию, заявил представитель руководства. "Тем не менее, еще предстоит уладить некоторые технические детали", - сказали они. Решение должно быть принято к 15 сентября, иначе верфь останется без средств. В настоящее время рассматривается возможность участия федерального правительства и Нижней Саксонии в верфи, что также могло бы увеличить уставный капитал компании на 400 миллионов евро. Кроме того, верфи требуются гарантии для получения кредитов на строительство судов. К 2027 году компании, известной своими круизными судами, понадобится почти 2,8 миллиарда евро.

Согласно источникам в правительственных кругах Берлина, окончательного решения пока не принято, но есть сильное желание спасти верфь. Согласно этой информации, федеральное правительство и Нижняя Саксония могут предоставить гарантии по 900 миллионов евро и временно взять на себя 80-90% верфи. Однако такой план все еще должен быть утвержден органами, такими как Бюджетный комитет Бундестага и Европейская комиссия, как они сказали.

В настоящее время на верфи работает около 3300 человек. В настоящее время она переживает серьезный кризис, в основном из-за резкого роста цен на энергию и сырье, и верфь получает большую часть стоимости заказа только при поставке. За кулисами ведутся переговоры о государственном takeover компании в течение нескольких недель.

Штефан Вайль, премьер-министр Нижней Саксонии, должен присутствовать на встрече завтра с канцлером Германии Олафом Шольцем и министром экономики Нижней Саксонии Олафом Ляйе, чтобы обсудить потенциальную сделку по спасению Meyer Werft. Федеральное правительство и Нижняя Саксония якобы планируют спасти верфь, вложив в это сотни миллионов евро.

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