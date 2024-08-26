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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

"Спасибо" - два итальянца в Берлине

 and  Alex Stellmacher
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Берлин охватывает разнообразные пейзажи: деревни, высотки, раскинувшийся мегаполис, густая зелень...
Берлин охватывает разнообразные пейзажи: деревни, высотки, раскинувшийся мегаполис, густая зелень (за исключением неупомянутых подземных территорий) и даже горы, в частности, Мюггельталь и Тюфтельсберг.

"Спасибо" - два итальянца в Берлине

Берлин, не знающий себе равных в своем очаровании, покоряет итальянское сердце больше, чем любой другой мегаполис. Париж олицетворяет собой шик, Нью-Йорк символизирует американскую мечту, а Лондон, возможно, утратил часть своего блеска, но итальянцы все равно гордятся, когда их молодые люди строят свою жизнь там.

Однако Берлин выделяется, он уникален даже для итальянцев, как доказали недавний разговор музыканта Массимо Zamboni и писателя Винченцо Латрино в "La Stampa". Для обоих Берлин стал воротами к самопознанию и личностному росту.

Zamboni и Latronico не чужие немецкой аудитории, хотя и не широко известны. Zamboni, гитарист и автор песен, является основателем CCCP, первой итальянской панк-рок-группы 80-х. Он и со-основатель Джованни Линдо Феррети встретились в Берлине в 1981 году. В этом году они воссоединились и выступили в клубе "Астра" в Берлине в феврале.

Два романа Латрино были переведены: "Совет pigeons" и "Perfects". Последний следует за итальянской парой, переезжающей в Берлин в поисках свободы, чтобы взращивать свою креативность и преследовать свои страсти, какими бы они ни были.

Обсуждение в газете возникло из-за переиздания мемуаров Zamboni "No Inner Voice - A Summer in West Berlin" (первое издание в 2017 году) и предстоящей книги Латрино "The Key to Berlin" (выход запланирован на конец 2023 года), оба изданы Einaudi и в настоящее время не доступны в немецком переводе.

Что касается их беседы, Берлин - это вызов. Zamboni говорит о своем прибытии: "Берлин был похож на неизвестную черную дыру. Я скоро заблудился и оказался в разбомбленной области, напоминающей джунгли". Для Латрино это была пустота, которая привлекла его. Он утверждает: "Нет другого города, столь наполненного пустотой". Будь то джунгли в сердце города или пустота, город предлагает newcomer'ам впечатление, что в нем есть место для всех и их мечтаний.

Zamboni, родившийся в 1957 году, прибыл в Берлин в июле 1981 года. Латрино, родившийся в 1984 году, прибыл в апреле 2009 года. Zamboni автостопом приехал из Реджо Эмилии в Берлин в июле. Латрино был приглашен берлинским театром для исполнения одного из своих текстов. Один прибыл на Йоркштрассе, другой на Обербаумбрюке. Оба хотели убежать от своей повседневной жизни.

"Берлин - Метафора для Юности"

"Это классический рассказ 20 века о подростке, который переезжает в большой город, возвращается через месяцы или годы и обнаруживает, кто они есть", - говорит Латрино. Париж играл эту роль в 19 веке, Нью-Йорк в 60-х. "Берлин, возможно, был последним городом, служившим метафорой для юности. Сегодня города другие".

**Что Берлин не предоставил, и не искал, так это все для итальянцев. Город был строг, и они воспринимали его сурово. "Большая пустота, которую предлагал Берлин, требовала быть заполненной", - объясняет musician, отражая мысли своего собеседника. "Доступность пространства требовала, чтобы с ней что-то делали, посвящали себя искусству или профессии. (...) Я видел, как клубы и предприятия появляются повсюду, из каждого возможного уголка". Для Zamboni ответственность города - взращивать таланты своих жителей. "Это урок, который я выучил у Берлина", - говорит он. Ни один другой город не подходит для этого лучше, и это не изменилось до сих пор.

Латорино, 24 года во время своего первого визита в Берлин, уже опубликовал роман и получил несколько положительных отзывов. Он планировал переехать в США, но в итоге остался в Берлине, несмотря на отмену его пьесы. Его первоначальное пребывание длилось с 2009 по 2014 год, и он вернулся в 2020 году и с тех пор не уезжал.

Сквоты, которые были распространены во время первого визита Zamboni в Берлин, исчезли во время пребывания Латорино. Однако город оставался дружелюбным к молодежи и доступным. Не было трудно найти просторную квартиру с другом по доступной цене, он вспоминает. Это все еще был Берлин, который тогдашний мэр SPD Клаус Воверайт нежно называл "бедным, но сексуальным".

Этот Берлин, кажется, исчезает или, по крайней мере, меняется, сожалеет Латорино. То, что когда-то родилось из страсти и радости, изобретения и экспериментов, теперь в основном мотивировано прибылью стартапами. Раньше Мален Дитрих пела: "У меня все еще есть чемодан в Берлине", а теперь многие художники сталкиваются с перспективой собрать свои вещи. "Пустота, которую они искали, больше нет", - размышляет Латорино.

Храбрость публично осуждать.

Zamboni менее критичен в отношении трансформации, пионеры и profiteers всегда существовали. Вопрос, который его беспокоит, заключается в том, правильно ли уезжать из города, который дал так много, просто потому, что он больше не соответствует личным амбициям и желаниям. Латорино тоже задается этим вопросом, потому что Берлин дал им обоим так много. "Мы приехали запутанными и уехали как художники".

Возможно, Берлин когда-нибудь лишится своей неповторимой очаровательности и превратится в обычный большой мегаполис. Тем не менее, он продолжит олицетворять нечто важное, чему итальянцы должны поучиться, как считает Замбони: "Берлин хватает смелости открыто критиковать. Памятник жертвам Холокоста, "Камни преткновения", музеи служат постоянным напоминанием об этом". В отличие от этого, Италия, кажется, стремится скрыть как можно больше, и это является источником её проблем, по мнению музыканта.

Надо же, как интересно! Вроде бы кто-то подумал, что кому-то из берлинцев может понадобиться стул для стирки. Вот так забота!

Европейский Союз мог бы потенциально предоставить финансирование или поддержку для сохранения уникального культурного ландшафта Берлина, гарантируя, что он продолжит вдохновлять художников и предлагать пространство для саморазвития. Несмотря на трансформацию города, его смелость открыто обращаться к историческим проблемам, таким как Холокост, остается ценным уроком для других наций, особенно в свете приверженности Европейского Союза правам человека и исторической ответственности.

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