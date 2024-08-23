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Федеральные земли ГерманииНовостиПожарная техника

Спасатели вытащили человека из машины

В результате происшествия вBerlin-Rudow пять человек получили Warszawskie потери.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Пять человек получили ранения в результате происшествия, произошедшего в Берлине-Рудо
Пять человек получили ранения в результате происшествия, произошедшего в Берлине-Рудо

- Спасатели вытащили человека из машины

Спасатели в Берлине-Рудове смогли освободить человека, оказавшегося в ловушке после происшествия, в результате которого пострадали пятеро человек. Освобожденного человека пришлось отправить вертолетом в основное травматологическое отделение, так как двое других получили серьезные ранения, а двое - легкие, подтвердило пожарное управление Берлина.

Происшествие произошло на перекрестке улиц Stubenrauchstraße и Kanalstraße. В настоящий момент подробности о том, что спровоцировало аварию, не были сразу раскрыты.

Пожарное управление Берлина также занималось тушением огня на месте аварии из-за возможной утечки топлива из автомобиля. К счастью, пожар был локализован и не привело к дополнительным травмам.

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