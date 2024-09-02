- Спасатели успешно вытащили двухлетнего из застрявшего автомобиля

В городе Вальдшут-Тинген в пятницу команда пожарных спасла ребенка из машины. Мать 36 лет случайно заперла ключ в машине, когда дверь захлопнулась. Так как дверь заклинила, понадобилась помощь экстренных служб. Малыш был пристегнут в детском кресле, и жара была такой сильной, что мать вызвала спасателей. По прибытии пожарные смогли открыть дверь без причинения вреда. Малыш немного вспотел, но в остальном был цел и невредим.

Мать отчаянно нуждалась в помощи, чтобы достать ключ из заклинившей двери машины. Несмотря на жару, машина служила укрытием для пристегнутого в детском кресле ребенка на заднем сиденье.

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