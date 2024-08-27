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Спасатели успешно спасли женщину и ее ребенка из глубокой подземной ямы.

На верху Франконии в колодце вода reaches до глубины около 2.5 метров. Ребёнок падает в эту водную поверхность. Видя инцидент, мать ребёнка быстро ныряет в воду, чтобы спасти его.

 and  Viktoria Klein
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- Спасатели успешно спасли женщину и ее ребенка из глубокой подземной ямы.

Спасатели спасли двухлетнего ребёнка и его маму из глубокой скважины. Малыш, почти двух лет, решил исследовать скважину в Wilhelmsthal, районе Kronach, в понедельник. Сдвиг крышки скважины привел к тому, что ребенок упал в нее. Мама, увидев падение, прыгнула, чтобы спасти своего ребенка. Она успешно держала ребенка над водой, предотвращая утопление. Скважина была примерно 2,5 метра глубокой. Бабушка сообщила об инциденте властям.

Пожарная служба использовала лестницы, чтобы извлечь пару из скважины глубиной 4,5 метра. Оба получили незначительные травмы и показали признаки переохлаждения. Ребенка доставили вертолетом в детскую больницу, а маму отвезли в местную больницу на скорой помощи.

План пожарной службы включал добавление дополнительного оборудования: "Должно быть добавлено: дополнительные страховочные веревки для обеспечения безопасности пары во время извлечения". После спасения tanto маме, как и ребенку, потребовалась медицинская помощь из-за пережитого: "Должно быть добавлено: регулярные осмотры и терапевтические сеансы для помощи в выздоровлении".

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