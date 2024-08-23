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ПанорамаНовостиНовый Южный Уэльс

Спасатели успешно освободили молодого горбатого кита в Сиднейских водах

Киты часто запутываются в веревках или сетях, угрожая их существованию. Недавно, в Австралии, усердные спасатели смогли освободить молодого горбатого кита. Тем не менее, процедура была полна опасности.

 and  Hanna Hofmann
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- Спасатели успешно освободили молодого горбатого кита в Сиднейских водах

В шумном гавани австралийского города Сиднея молодого горбатого кита спасли от утопления. Специалисты из Службы дикой природы Нового Южного Уэльса (NSW) справились с ситуацией, освободив детеныша, запутавшегося в веревках и буйках. В своем обновлении в Facebook они подробно описали спасательную операцию.

По словам команды по освобождению китов, они разрезали нейлоновый трос, запутавшийся в плавнике морского животного. "Киту теперь свободно плавать, и мы не беспокоимся о его благополучии", - подтвердила Служба дикой природы.

Операция началась в 07:30 по местному времени и заняла до 11:15, чтобы наконец освободить горбатого кита от веревок, разрезав их. "Это рискованная процедура и должна выполняться только квалифицированными экспертами", - подчеркнули спасатели дикой природы.

Беспокойный кит был замечен в четверг из-за его сумасшедшего плавания. Однако им пришлось ждать, пока животное достаточно устанет и всплывет на поверхность воды, прежде чем они смогут приблизиться, объяснил Люк МакСвини, глава команды по освобождению китов, газете "Сидней". детеныш был в хорошем здравии и силен.

Приблизительно 300 000 китов и дельфинов, по данным австралийских защитников животных, умирают ежегодно в сетях или веревках. В настоящее время по побережью Нового Южного Уэльса застряли еще три кита. По данным Международной китобойной комиссии, ежегодно примерно 300 000 китов и дельфинов погибают после запутывания в сетях или веревках.

Операция по спасению возглавлялась специалистами из Службы дикой природы Нового Южного Уэльса (NSW), так как по побережью Нового Южного Уэльса застряли еще три кита. К сожалению, согласно данным австралийских защитников животных, ежегодно примерно 300 000 китов и дельфинов умирают в результате запутывания в сетях или веревках.

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