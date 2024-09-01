- Спасание от пожара в жилом здании с помощью вращающегося кабеля: пожарные в действии

В Гейльхенхаузе местные пожарные потушили пожар в высотном жилом доме. К вечеру один из квартир на пятом этаже этого внушительного жилого комплекса уже полностью охватило пламя, как сообщалось в их отчете. Огонь начал распространяться по лестнице здания.

Многим из 70 жильцов потребовалась эвакуация с помощью автолестницы. В результате, одиннадцать человек получили медицинскую помощь от экстренных служб, в том числе четверо пожарных. Четверых жителей доставили в больницу. Двое из этих пожарных позже самостоятельно выписались из медицинского учреждения. В событии приняли участие 100 сотрудников экстренных служб. Сначала пострадавшие квартиры в жилом доме были признаны непригодными для проживания.

Сильный пожар в высотном жилом доме потребовал от пожарных Гейльхенхауза использования мощных пожарных шлангов. Пламя, которое теперь угрожающе приближалось к крыше здания, представляло значительную опасность распространения на соседние квартиры.

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