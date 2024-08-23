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Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Саксония

Спасая верфь Майер, мы движемся в правильном направлении.

Региональные власти и государство стремятся помочь стареющей верфи Меjer Верфт, расположенной в Папенбурге. Премьер-министр Нижней Саксонии Вайль хвалит предложенные стратегии и защищает их от критики.

 and  Grigoriy Williams
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Мейер Верфт, известная своими круизными суднами, в настоящее время переживает свой наиболее...
Мейер Верфт, известная своими круизными суднами, в настоящее время переживает свой наиболее значительный исторический кризис.

- Спасая верфь Майер, мы движемся в правильном направлении.

Стефан Вайль, Министр-президент Нижней Саксонии, выражает уверенность в предлагаемой финансовой помощи для Мейера Верф в Папенбурге. Несмотря на то, что различные стороны, такие как Европейский Союз, должны дать свое согласие, Вайль указывает на положительные перспективы. Он подчеркивает, что достигнута взаимная договоренность. Федеральный канцлер Олаф Шольц ранее обещал федеральную помощь судостроительному заводу в четверг.

Мейер Верф сталкивается с existential threat из-за растущих расходов на энергию и сырье в судостроении. Чтобы финансировать новые проекты судов, ему требуется существенная финансовая поддержка. В настоящее время ведутся переговоры о том, чтобы правительство Германии и Нижняя Саксония временно приняли участие в судостроительном заводе, чтобы увеличить его капитал примерно на 400 миллионов евро. Кроме того, судостроительному заводу нужны гарантии для получения новых кредитов на судостроение.

Вайль подчеркивает потенциал роста отрасли круизов и важную роль Мейера Верф. В связи с этим он оправдывает государственную помощь даже в свете критики. "Мейер Верф является мировым лидером в области экологически чистого привода для круизных судов", - заявил он. Примеры включают использование метанола или сжиженного природного газа для привода. Кроме того, более 17 000 рабочих мест в Германии напрямую связаны с судостроительным заводом.

Стефан Вайль, признавая значение Мейера Верф в Нижней Саксонии, подчеркивает потенциальное влияние его роста на местную экономику. С предложением о финансовой помощи, находящимся на рассмотрении, он надеется, что вклад Нижней Саксонии в капитал судостроительного завода поможет сохранить более 17 000 рабочих мест, связанных с ним в Германии.

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