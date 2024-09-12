Спад моста Карола подчеркивает состояние разрушенной инфраструктуры.

В Германии растет озабоченность состоянием мостов после частичного обрушения моста Карола в Дрездене. Необходимы значительные инвестиции для решения этой проблемы, а Дрездену, учитывая его нынешние финансовые трудности, нужен план по реконструкции этого важного транспортного маршрута.

Специалист по мостам Мартин Мертенс подчеркивает плохое состояние нескольких крупных мостов в Германии, особенно тех, которые были построены до 1980 года. Он заявил агентству дпа: "В сущности, можно сказать, что все мосты, построенные до 1980 года, являются нашими проблемами детьми". К сожалению, их число значительное из-за послевоенного строительного бума. Политике нужно вмешаться, как свидетельствует инцидент в Дрездене, "Уже без пяти двенадцать".

Ассоциация городов и общин Германии призывает к "инвестиционной наступательной операции" из-за плохого состояния мостов. Местные власти не имеют достаточных финансовых ресурсов для срочных ремонтов. "Обрушение моста Карола в Дрездене ярко показывает, что Германия живет в долг", - заявил Андре Бергхеккер, глава ассоциации, группе Funke.

Даже президент Центральной ассоциации немецкой строительной промышленности Вольфганг Шуберт-Рааб согласен с тем, что инвестиции необходимы, как он заявил. Он видит обрушение в Дрездене как "трагический символ немецкой инфраструктуры", который подчеркивает немедленную необходимость действий.

Главная ассоциация немецкой строительной промышленности подчеркивает, что ремонт мостов в Германии должен быть приоритетным. "Этот инцидент ясно демонстрирует уязвимость нашей транспортной инфраструктуры и важную роль мостов", - сказал Тим-Оливер Мюллер, глава ассоциации. Фокус должен быть на этих жизненно важных артериях. Это не только проблема Дрездена, но и широкая политическая и социальная ответственность.

Министр транспорта ФРГ Волькер Виссинг упомянул в бюджетном дебате в бундестаге, что в следующем году будет выделено более девяти миллиардов евро на инвестиции в федеральные дороги и мосты. Что касается обрушения моста Карола в Дрездене, он объясняет, что это ответственность местных властей и не влияет на федеральный бюджет. "Но из этого моста видно, насколько опасно, если инфраструктура не получает достаточных инвестиций".

В обрушении моста Карола не подозреваются внешние факторы, которое произошло ранним утром в четверг. Примерно 100 метров моста, используемого для трамвайных путей, пешеходов и велосипедной дорожки, обрушились в Эльбу. К счастью, никто не пострадал. Остальная часть моста также считается находящейся под угрозой обрушения. Причина остается неясной, но профессор Штефан Маркс из Института строительной инженерии Технического университета Дрездена подозревает, что коррозия сыграла значительную роль.

В настоящее время efforts сосредоточены на обеспечении безопасности движения, согласно Марксу. "Нужно быть осторожным, так как каждый человек, приближающийся, подходящий или находящийся на мосту, подвергает себя риску", - сказал Михаэль Клаhre, спикер пожарной службы.

Планируемый ремонт к 2025 году

Мост - одна из главных транспортных артерий Дрездена - уже давно запланирован к ремонту. Части моста уже были отремонтированы для автомобильного движения в последние годы, а ремонт теперь обрушившегося участка был запланирован на следующий год.

Фракция городского совета "Зеленых" выразила обеспокоенность значительными последствиями для городского движения Дрездена "в течение нескольких месяцев, если не лет" в заявлении. Они также волнуются о финансовой нагрузке, которую этот инцидент возлагает на столицу земли. Председатель Агнес Шарнецки призывает к переговорам с федеральным и земельным правительствами, так как "ясно, что город не может нести эту нагрузку в одиночку".

Планируемый ремонт моста Карола в Дрездене, главной транспортной артерии, был запланирован на следующий год, но обрушившийся участок требовал немедленного внимания. Фракция городского совета "Зеленых" в Дрездене выразила обеспокоенность возможными нарушениями движения и финансовыми последствиями этого инцидента, призывая к переговорам с более высокими уровнями власти.

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