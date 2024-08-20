- Спад балкона в Гамбурге привел к гибели 27-летнего мужчины.

27-летний парень, который получил тяжелые травмы, когда балкон обрушился в Гамбурге, скончался. Он скончался от полученных ранений в понедельник, как сообщили в полиции Гамбурга. К сожалению, это произошло во время вечеринки по случаю переезда, на которой планировалось доставить мебель в квартиру.

Инцидент произошел в прошлую среду вечером, когда пол балкона в жилом здании в Гамбурге-Лангенхорне внезапно обрушился. Шесть человек в возрасте от 18 до 27 лет помогали другу перевезти его первую партию мебели в квартиру, так как он планировал скоро въехать. Двое из них все еще находятся в больнице, но их состояние не критическое.

Полиция все еще расследует причину обрушения

Точная причина обрушения пола балкона и последующего обрушения остается неясной. "Расследование Гамбургской государственной криминальной полиции по поводу обрушения балкона продолжается", - заявили в полиции. Также проверяется, не могли ли к этому привести какие-либо противоправные действия, такие как дефекты строительства или ненадлежащее состояние здания.

После аварии к зданию был вызван структурный инженер. В качестве меры безопасности всем жителям было временно запрещено пользоваться балконами в здании.

Смерть 27-летнего человека напрямую связана с обрушением балкона во время вечеринки по случаю переезда. Авторитеты активно расследуют потенциальные причины, в том числе дефекты строительства или халатность, чтобы определить, были ли какие-либо факторы, способствовавшие обрушению балкона.

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