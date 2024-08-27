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ПанорамаНовостиИлон Маск

SpaceX задерживает начало своей первой частной космической миссии

Задержка частного выхода в открытый космос SpaceX в миссии Polaris Down объявлена неопределенной.

 and  Alex Stellmacher
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- SpaceX задерживает начало своей первой частной космической миссии

Космическая компания SpaceX перенесла запуск проекта, который должен стать первым в истории частным космическим походом. Причиной задержки стал технический сбой, из-за которого первоначально запланированный на вторник утром запуск с Космического центра NASA Кеннеди был перенесен на среду, как объявила компания в понедельник (по местному времени). В настоящий момент они расследуют утечку гелия.

Путешествие на расстояние более 868 миль от Земли

Продолжительность путешествия "Полярис Доун" приведет астронавтов в космическом корабле на расстояние около 1400 километров от Земли - самое дальнее расстояние, на которое космонавт побывал со времен миссий "Аполлон" на Луну. Экипаж состоит из американского миллиардера Джареда Айзекмана, выступающего в роли командира миссии, пилота Скотта Потита и сотрудников SpaceX Саре Гиллис и Анне Мено. Айзекман, сотрудничая с SpaceX и техническим гением Илоном Маском, финансирует проект "Полярис", который включает в себя три отдельные миссии.

Несмотря на задержку первого частного космического похода SpaceX, миллиардер и предприниматель Илон Маск продолжает поддерживать миссию "Полярис Доун" Джареда Айзекмана. Трехчастный проект, финансируемый Айзекманом и поддерживаемый Маском, стремится расширить границы космической Exploration.

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