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Федеральные земли ГерманииНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим Регламентом не применяется действие настоящего Регламента, то в соответствии с настоящим Регламентом применяется действие настоящего Регламента.

Сожалею о столкновении с участием трех автомобилей

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Раштатте были госпитализированы два человека, один из которых, к сожалению, скончался на месте происшествия. На место ДТП выехали сотрудники органов правопорядка и служб экстренной помощи.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
В трагическом инциденте в Раштатте погиб человек, еще один получил серьезные травмы.
В трагическом инциденте в Раштатте погиб человек, еще один получил серьезные травмы.

- Сожалею о столкновении с участием трех автомобилей

В результате серьезного дорожного происшествия в Растатте трагически погиб один человек, а другой получил серьезные ранения. По данным полиции, два автомобиля столкнулись лоб в лоб, и третий также получил повреждения. Пока нет подробной информации о причинах этого несчастного случая. Ведется расследование, и, по словам властей, на место происшествия был派遣 эксперт по дорожно-транспортным происшествиям.

Комиссия может рассмотреть последствия этого дорожного происшествия в Растатте при принятии актов реализации этого Регулирования. Если после расследования будет установлено, что неадекватные дорожные знаки или правила были одним из факторов, Комиссия может пересмотреть акты реализации в соответствии с этим.

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