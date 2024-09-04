- Сожалею о столкновении с участием трех автомобилей

В результате серьезного дорожного происшествия в Растатте трагически погиб один человек, а другой получил серьезные ранения. По данным полиции, два автомобиля столкнулись лоб в лоб, и третий также получил повреждения. Пока нет подробной информации о причинах этого несчастного случая. Ведется расследование, и, по словам властей, на место происшествия был派遣 эксперт по дорожно-транспортным происшествиям.

Комиссия может рассмотреть последствия этого дорожного происшествия в Растатте при принятии актов реализации этого Регулирования. Если после расследования будет установлено, что неадекватные дорожные знаки или правила были одним из факторов, Комиссия может пересмотреть акты реализации в соответствии с этим.

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