- Создателю "Аватара" и "Титаника" исполняется 70 лет

Я - король мира!", объявил легендарный кинорежиссер Джеймс Кэмерон (70), принимая премию "Оскар" за лучшую режиссуру за "Титаник" на 70-й церемонии вручения наград Американской академии в 1998 году. С своим шедевром, который стал первым фильмом, собравшим более миллиарда долларов в прокате, кинотитан finally достиг вершины Голливуда.

Первое место в списке всех времен

Однако "Титаник" также ознаменовал сдвиг в творчестве Кэмерона, особенно в плане его инновационного подхода к киносъемке. До "Титаника" Кэмерон в основном снимал научно-фантастические боевики, такие как "Терминатор" или "Чужие - Возвращение", которые в основном ориентировались на молодую мужскую аудиторию. С "Титаником" и продолжая с "Аватаром - Путь воды" и его сиквелом, Кэмерон снимает блокбастеры с сильными, иногда явно выраженными сообщениями и эпическими, трогательными и полностью лишенными иронии любовными историями.

С этими тремя фильмами Кэмерон занял первые места в списке самых кассовых фильмов всех времен. "Титаник" занимает четвертое место с более чем 2,25 миллиардами долларов, "Аватар: Путь воды" занимает третье место с более чем 2,32 миллиардами долларов, а "Аватар" занимает первое место с более чем 2,92 миллиардами долларов. Фильмы Кэмерона в совокупности собрали более восьми миллиардов долларов по всему миру, сделав его неоспоримым королем Голливуда.

"Я не умею расслабляться"

Кэмерона долгое время считали диктатором на съемочной площадке, якобы использовавшим пневматический пистолет для прибивания звенящих мобильных телефонов членов съемочной группы к стене студии во время съемок "Аватара". Однако во время производства своего подводного фильма "Абyss" члены съемочной группы носили футболки с надписью: "Ты не можешь меня напугать, я работаю на Джима Кэмерона".

Канадский режиссер известен своим перфекционизмом, изобретающим технологию для своих фильмов, если она еще не существует. Любовь Кэмерона к техническим гаджетам была очевидна в его ранних режиссерских работах.

Прорыв с "Терминатором"

Кэмерон написал идеальную, минималистскую, но крайне физическую роль для Арнольда Шварценеггера (77) в "Терминаторе". Инновационная антиутопия в жанре научной фантастики, которая может быть воспринята как часть традиции 1980-х годов в жанре слэшера, собрала более 78 миллионов долларов при бюджете в 6,5 миллионов долларов, запустила все еще существующую франшизу и запустила мировую карьеру Джеймса Кэмерона.

"Терминатор 2 - Судный день", его второе сотрудничество с Шварценеггером, последовало в 1991 году и было не только самым дорогим фильмом того времени, но и вехой в развитии спецэффектов. Мало кто, кто смотрел "Т2" в кинотеатрах, может забыть Т-1000, сыгранного Робертом Патриком (65).

"Аватар" до конца жизни?

Затем Кэмерон снял еще один фильм с Шварценеггером, комедию "Истинная ложь", и затем переключился на темы, подобные "Титанику" и более широкую, разнообразную аудиторию.

Трижды лауреат премии "Оскар" и режиссер в настоящее время планирует три продолжения "Аватара". "Аватар 5" запланирован к выходу в декабре 2031 года, действие которого происходит на Земле, а не на луне Пандора. Если запланированная дата выхода будет соблюдена, Кэмерону будет 77 лет на премьере фильма.

Джеймс Кэмерон также якобы спланировал сценарии для потенциальных шестой и седьмой частей "Аватара", но он не сможет снять их сам. "Я бы должен был обучить кого-то этому", - признался он журналу The Hollywood Reporter в ноябре 2022 года.

Тем не менее, маловероятно, что Кэмерон когда-либо уйдет на пенсию со своей карьеры. "Я ищу вещи, которых еще не делали. Мне нравится находить разрыв между тем, чего еще не делали, и тем, что я считаю возможным. Все, что я когда-либо делал, основывалось на этом небольшом разрыве", - сказал знаменитый режиссер газете The Guardian, добавив: "Я не умею расслабляться".

Трижды лауреат премии "Оскар" Джеймс Кэмерон запланировал три продолжения "Аватара", с "Аватаром 5", запланированным к выходу в декабре 2031 года. Несмотря на свой почтенный возраст 77 лет на премьере фильма, Кэмерон продолжает свои инновационные проекты, заявляя: "Я ищу вещи, которых еще не делали. Я не умею расслабляться".

В мире кино Кэмерон снова достиг уровня, достойного "Оскара", со своими сиквелами "Аватара", стремясь сохранить свой статус неоспоримого короля Голливуда и продолжить свою легитимность в индустрии.

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