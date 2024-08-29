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ТехнологииНовостиПариж

Создателям Telegram грозит тюремное заключение, которое может превысить десять лет

После задержания создателя Telegram Павла Дурова французские чиновники начали серьезные расследования в отношении него. Обвинения серьезны.

 and  Melissa Williams
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- Создателям Telegram грозит тюремное заключение, которое может превысить десять лет

Французские правоохранительные органы начали расследование в отношении создателя Telegram Павела Дурова и взяли под судебный надзор этого русско-французского гражданина. По заявлениям из прокуратуры Парижа, это связано с подозрениями в невыполнении требований правоохранительных органов в уголовных расследованиях и оказании помощи в преступной деятельности.

Несмотря на его неожиданное задержание в субботу и допрос судьи, Дурова освободили во вторник вечером, но при строгих условиях. Руководителю Telegram придется внести залог в размере €5 миллионов, дважды в неделю являться в полицию и ему запрещено покидать Францию, согласно заявлению прокуратуры. Длительность расследования не уточняется властями.

Руководитель Telegram может оказаться в тюрьме

Подозрения во Франции указывают на то, что Дуров оказал помощь в торговле наркотиками, отмывании денег, мошенничестве и преступлениях, связанных с детьми, не принимая мер в отношении Telegram и недостаточного сотрудничества с властями. Также критикуется отказ сотрудничать с законными мерами прослушивания. В результате Дурова разыскивали власти. Дурова задержали в субботу вечером в аэропорту возле Парижа. По словам прокуратуры, расследование в отношении Дурова ведется с февраля.

Расследование в отношении Дурова может привести к уголовному суду, если следователи найдут достаточно доказательств против него. В противном случае, дело может быть закрыто. Только за помощь в незаконных транзакциях через службу чата Дурова грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере €500 000, как объявила прокуратура.

Telegram отвергает обвинения

Telegram отвергает обвинения. Компания заявляет, что соблюдает все применимые правила. Дуров "не имеет ничего скрывать". Также "нелепо" возлагать ответственность на платформу или ее владельца за неправильное использование сервиса третьими лицами, согласно Дурову. Приложение для обмена сообщениями, запущенное в 2013 году, сейчас насчитывает почти миллиард пользователей и установлено на более чем ста миллионах мобильных устройств.

Telegram в течение некоторого времени подвергался критике за недостаточные меры против ненавистнической риторики и других незаконных действий. Приложение для обмена сообщениями критикуется, среди прочего, как менее прозрачная платформа, где преступники, в том числе террористы, торговцы наркотиками и разжигатели войны, могут сотрудничать легче, чем на других социальных сетях. Дуров покинул Россию несколько лет назад из-за своего отказа сотрудничать с властями своей страны. Компания подчеркивает, что она "в рамках отраслевых стандартов".

В свете расследования французских властей в отношении создателя Telegram, Павла Дурова, из-за подозрений в невыполнении требований правоохранительных органов и оказании помощи в преступной деятельности стоит отметить, что обвинения против него связаны с предполагаемым участием в торговле наркотиками, отмывании денег, мошенничестве и преступлениях, связанных с детьми. Если его признают виновным, Дурова может ждать до 10 лет лишения свободы и штраф в размере €500 000, как объявила прокуратура Парижа, в связи с помощью в незаконных транзакциях через службу чата.

Несмотря на скандал и отрицание Дуровым обвинений, расследование и возможный уголовный суд в Париже подчеркивают продолжающиеся вызовы и пристальное внимание, с которыми сталкивается приложение для обмена сообщениями Telegram, в частности, в отношении его позиции по незаконной деятельности и прозрачности.

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