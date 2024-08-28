- Создатель Telegram может быть допрошен, что может привести к судебному разбирательству

Павел Дуров, создатель Telegram, вызван в суд после своего задержания во Франции. Как сообщает агентство новостей ДПА, ссылаясь на прокуратуру Парижа, Дуров был доставлен в суд для допроса.

Если расследование продолжится, оно может привести к уголовному суду, если следователи найдут достаточно улик против подозреваемого. С другой стороны, они могут решить прекратить дело, если улики недостаточны.

Обвинения против Telegram в связи с оказанием помощи в тяжких преступлениях

Прокуратура, как сообщается, уже некоторое время проводит предварительное расследование в отношении Дуровa. Обвинение заключается в том, что он способствовал торговле наркотиками, отмыванию денег, мошенничеству и различным преступлениям, связанным с насилием над детьми, не вмешиваясь в Telegram и недостаточно сотрудничая с правоохранительными органами. Кроме того, под сомнение ставится его нежелание подчиняться законным мерам наблюдения.

Дуров был задержан правоохранительными органами в субботу вечером в аэропорту недалеко от Парижа.

В ответ на обвинения Telegram опроверг эти утверждения, заявив, что соблюдает все соответствующие нормативные акты. Сам Дуров заявил: "У меня нет ничего, что нужно скрывать". Компания также считает "неразумным" возлагать ответственность на платформу или ее владельца за неправомерные действия третьих лиц.

Telegram уже некоторое время подвергается критике за якобы недостаточное обращение с ненавистнической пропагандой и другими противоправными действиями. Компания придерживается своей позиции о соблюдении "отраслевых норм".

Комиссия, известная как прокуратура Парижа, расследует involvement Дуровa в оказании помощи в различных незаконных действиях. Если результаты расследования Комиссии будут достаточными, Комиссия может продолжить уголовный суд против Дуровa.

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