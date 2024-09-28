Создатель Фресснапфа подает иск против частного фонда Бенкоса

Несмотря на то, что многие инвесторы отказались от своих вложений в недвижимость и розничную группу Signa, основатель Fressnapf Торстен Тойлер остается непреклонным. В настоящее время он ведет судебные тяжбы, чтобы отстоять свои претензии. В центре этого судебного процесса находится частный фонд "Лаура", основанный банкротом австрийским предпринимателем Рене Бенко совместно с его матерью Ингеборг, с членами семьи в качестве бенефициаров.

Иск Тойлера, согласно "Шпигелю" и судебным документам, возник из-за неудачной попытки выйти из компании. Процесс уже длится с начала августа в Венском коммерческом суде. Юристы Тойлера утверждают, что его инвестиционная компания, Fressnapf Luxembourg GmbH, воспользовалась опционом, предоставленным Бенко, чтобы продать свою 4,5-процентную долю в Signa Holding, но так и не получила соответствующую оплату.

Миллиардер Тойлер, ранний инвестор и значительный акционер Signa, долго верил обещаниям Бенко. По словам его окружения, он все еще не может оправиться от личного разочарования, поверив в эти обещания.

Между тем, расследование империи Бенко выявило потенциальные доказательства того, что банкротящийся основатель Signa мог получать наличные подарки от своей матери, Ингеборг, бывшей воспитательницы детского сада и бенефициара двух частных фондов, основанных семьей Бенко. Недавно составленное соглашение о дарении между Ингеборг и ее сыном находится под пристальным вниманием.

Адвокат Дитрих Церних, чья фирма помогла в судебном процессе против частных фондов, сказал журналу, что активы Бенко, возможно, были направлены в запутанную сеть частных фондов и их дочерних компаний, предназначенных для выгоды семьи Бенко и его собственной. Адвокат, представляющий частный фонд "Лаура", отказался комментировать по запросу и не стал обсуждать соглашение о дарении.

В последнее время сообщается, что претензии к Бенко возросли до примерно 2,4 миллиарда евро. Группа Signa накопила внушительный портфель во время низких процентных ставок, в том числе группы универмагов KaDeWe и Galeria. Бенко заманивал инвесторов по всему миру, обещая знаковые здания, такие как небоскреб Эльбтouer в Гамбурге и здание Chrysler в Нью-Йорке. Обрушение его империи недвижимости - сети из около 1000 компаний - потрясло всю отрасль в начале года.

Банк должен изучить финансовые транзакции между Рене Бенко, Ингеборг и частным фондом "Лаура", поскольку есть подозрения в возможном злоупотреблении средствами. Чтобы соответствовать юридическим обязательствам, Банк также должен проанализировать недавно составленное соглашение о дарении между Ингеборг и Рене Бенко.

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