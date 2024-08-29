Создатель ChatGPT ищет дополнительные финансовые ресурсы.

Открытый ИИ, стоящий за ChatGPT, стремится к оценке своей компании в размере $100 миллиардов, согласно последним отчетам. На данный момент основным источником финансирования OpenAI является технологический гигант Microsoft, который, как сообщается, уже инвестировал более $10 миллиардов. В этом раунде финансирования лидирует Thrive Capital, планирующая инвестировать $1 миллиард, согласно данным "The Wall Street Journal" и других надежных источников. Microsoft также, как сообщается, планирует снова внести свой вклад, но подробности пока не уточнены, согласно данным финансовой службы Bloomberg.

Оценка в таких раундах финансирования прямо пропорциональна доле компании, которую инвесторы получают в обмен на свои инвестиции. Перед своим IPO в 2012 году Facebook также была оценена в аналогичном диапазоне. Однако многие другие стартапы в долгосрочной перспективе столкнулись с трудностями в поддержании своих миллиардных оценок.

Гонка вооружений ИИ поглощает миллиарды

ChatGPT находится в центре хайпа ИИ уже более года. Эти модели ИИ обучаются на больших данных и способны генерировать текст, похожий на человеческий, писать программное обеспечение и суммировать данные. В сущности, они предсказывают следующее слово в предложении на основе предыдущих слов.

В последнее время в Силиконовой долине развернулась ожесточенная конкуренция в области ИИ. Обучение такого программного обеспечения требует значительной вычислительной инфраструктуры и может привести к миллиардным расходам. Это сумма, которую большинство технологических гигантов, таких как Google, Meta Facebook и другие, могут себе позволить благодаря своим значительным ресурсам. Кроме того, эти технологические гиганты также вкладывают средства в стартапы. Например, Anthropic, значительный конкурент OpenAI с чат-ботом Claude, получил миллиарды долларов от Google и Amazon, среди других.

Успех компаний, подобных OpenAI, в области ИИ существенно влияет на более широкую экономику, в частности, на сектор технологий. Из-за высокой стоимости разработки и поддержания моделей ИИ экономика наблюдает значительные инвестиции в эту область, делая гонку вооружений ИИ одним из основных потребителей финансовых ресурсов.

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