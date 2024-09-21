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Создание запрещенных для оружия зон для празднования Октоберфеста в Мюнхене

После актов терроризма в Солингене

 and  Anne Legman
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Давайте сохранить Oktoberfest как праздник счастья
Давайте сохранить Oktoberfest как праздник счастья

Создание запрещенных для оружия зон для празднования Октоберфеста в Мюнхене

На Центральном вокзале Мюнхена и других железнодорожных станциях во время Октоберфеста федеральная полиция ввела запрет на ношение оружия. Это касается главного вокзала, восточного вокзала, а также станций Donnersbergerbrücke и Hackerbrücke S-Bahn. Данный запрет действует с 6:00 утра 21 сентября до 6:00 утра 7 октября, как сообщает федеральная полиция.

В течение этого периода запрещено носить опасные предметы, такие как оружие, имитации оружия, режущие предметы и все виды ножей на этих станциях или в их непосредственной близости. Основная цель - минимизировать криминальную деятельность и обеспечить безопасность tanto пассажиров, как и полицейских от возможных атак.

Обсуждение безопасности после теракта в Солingen

Федеральная полиция имеет право устанавливать временные зоны, свободные от оружия, в соответствии с Законом о федеральной полиции для минимизации рисков. Такая зона была установлена в прошлом на Центральном вокзале Нюрнберга.

После теракта в Солingen безопасность посетителей крупнейшего народного фестиваля в мире, который ежегодно посещают миллионы человек, стала серьезной проблемой в Мюнхене. В ответ на это город пересмотрел свой план безопасности и установил металлодетекторы на входе на фестиваль. Ношение оружия на территории фестиваля полностью запрещено.

Октоберфест, будучи главной достопримечательностью Мюнхена, имеет строгие ограничения на ношение оружия. Как и в случае с Центральным вокзалом Нюрнберга, временная зона, свободная от оружия, была установлена во время фестиваля для обеспечения безопасности после теракта в Солingen.

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