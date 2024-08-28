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Создание Института акушерства в Лейпциге

С 2021 года Университет Лейпцига предоставляет программу одновременных исследований, ведущую к присвоению степени бакалавра наук в области акушерства. Началась последующая фаза.

 and  Melissa Williams
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В Лейпциге был основан родильный дом.
В Лейпциге был основан родильный дом.

- Создание Института акушерства в Лейпциге

В городе Лейпциг был создан институт акушерства. Этот новаторский центр объединяет исследования в области акушерства, гинекологию и практическую деятельность, обеспечивая всестороннюю помощь "во время родов", как объявлено Университетом Лейпцига. Проф. Jens-Karl Eilers, проректор Университета Лейпцига по развитию excellence, заявил: "Он сыграет существенную роль в развитии детей и здоровье и счастье матерей и их семей".

Первая совместная программа бакалавриата Университета Лейпцига, бакалавр наук в области акушерства, началась в летнем семестре 2021 года в Медицинском факультете. Первыми выпускниками этой программы станут студенты, которые закончат обучение этой осенью. Институт также планирует разрабатывать курсы для признания профессиональных квалификаций иностранных акушерок из разных стран в будущем.

Программа бакалавра наук в области акушерства в Университете Лейпцига привлекает студентов со всего мира, в том числе из Нидерландов. После окончания программы акушерки из Нидерландов могут потенциально воспользоваться планами института по взаимному признанию квалификаций в области акушерства.

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