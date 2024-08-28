- Современные технологии на арене: Паралимпийские игры стали настолько технологически продвинутыми

Когда бельгийский спринтер на коляске Питер Генин готовился защитить свой титул в финале 100 метров на Паралимпиаде 2021 года в Токио, он столкнулся с препятствием за 45 минут до гонки: у его коляски оказались три проколотых колеса и поврежденная рама, что наводило на мысль о саботаже. Сначала казалось, что его участие под угрозой, но ситуация разрешилась в последний момент благодаря преданной команде. Колеса были заменены, найдена новая рама, а сиденье временно зафиксировано скотчем. Генин рассказал в интервью "Спортшу" о том, что "мы использовали детали от разных колясок. Вся команда работала вместе. Это было невероятно". Он все же выиграл гонку и завоевал свою вторую паралимпийскую золотую медаль.

Этот чудесный поворот событий не был случайностью, а результатом преданности сотен сотрудников в паралимпийской мастерской, которые ежедневно ремонтируют до 200 протезов, колясок и другого оборудования.

На Паралимпиаде большинство спортсменов зависят от технических вспомогательных средств. С 1988 года немецкая ортопедическая технологическая компания Ottobock гарантирует бесперебойную работу оборудования. С более чем 160 экспертами из более чем 40 стран эта компания обслуживает устройства 4400 спортсменов и ремонтирует не только свои собственные изделия, но и устройства других производителей. В мастерской имеется обширный запас запасных частей для ремонта.

От 3D-печати до сварочной технологии

В мастерской, управляемой Ottobock, можно сканировать части тела и затем изготавливать их на 3D-принтере с подогнанными деталями. Однако традиционные ремонты также имеют большое значение. В мастерской есть отделение по работе с термопластичными материалами, такое как пластик, а также металлургический цех для работы с материалами, такими как алюминий, сталь и титан, а также ателье по работе с текстилем. Здесь ремонт охватывает все, от замены колес коляски до очень точной настройки протезов. В хранилище хранятся тысячи протезов для быстрых и эффективных ремонтов.

Между высокотехнологичной оптимизацией и строгими правилами

В отличие от повседневных протезов, которые придают эстетичный вид и маскируют, спортивные протезы фокусируются исключительно на производительности и функциональности. Спортивные протезы должны соответствовать экстремальным требованиям: в то время как повседневные протезы несут от двух до трех раз вес тела, во время профессиональных соревнований, таких как бег и прыжки, это увеличивается до пяти раз. "Чтобы позволить спортсменам достичь этих пиковых показателей, каждый компонент оптимизирован. Все, что не абсолютно необходимо, исключается. Каждый винт взвешивается, чтобы потенциально сэкономить вес и улучшить аэродинамику", - объясняет менеджер по ортопедической технике Юлиан Напп в интервью с stern. Спортивные протезы обычно изготавливаются из сжатого углерода. Этот дизайн биомеханически позволяет оптимальный возврат энергии и помогает спортсменам достичь лучших результатов и большей скорости.

Однако есть границы: хотя параспортсмены могут использовать цифровые высокотехнологичные инструменты с датчиками и программным обеспечением с искусственным интеллектом для анализа и оптимизации тренировок, во время соревнований спортивные протезы могут быть приводными только мышечной силой. Спортсмены, использующие электронную помощь во время соревнований, были бы дисквалифицированы. Это правило строго соблюдается, как объясняет Юлиан Напп.

Вот как сравнивается производительность спортсменов

Спортсмены с разными типами и степенями инвалидности часто соревнуются в одной дисциплине, что требует соблюдения четких правил, чтобы гарантировать справедливые условия соревнований. Классификация спортсменов обеспечивает равные возможности между ними.

Например, количество шипов на протезных подошвах и длина протезов рассчитываются с помощью точной системы измерений. Для бегунов на спринтерских дистанциях с двойной ампутацией ног без ног их возможный рост без инвалидности оценивается на основе длины рук и размаха рук. Это гарантирует, что протезные ноги соответствуют естественной длине ног спортсмена, предотвращая любое несправедливое преимущество или невыгоду от использования протеза.

Однако для спортсменов с односторонней ампутацией ноги нет такой проверки. Здесь протезные компоненты должны быть очень точно подогнаны к оставшейся естественной части тела, объясняет Напп. Неправильная подгонка может даже поставить спортсмена в невыгодное положение.

Эволюция параспорта за последние годы

За последние десять-пятнадцать лет в спортивных протезах было мало материальных нововведений. Настоящее инновационное развитие в параспорте происходит в развитии самого спорта. Хотя определенные нововведения уже давно присутствуют в традиционном спорте, они только начинают набирать популярность в параспорте. Профессионализация спортсменов и улучшение условий тренировок находятся в центре внимания. Например, недавно были созданы талантливые центры для параспортсменов, которые были немыслимы несколько лет назад. Эти центры дают молодым талантам возможность попробовать себя и позволяют тренерам разрабатывать новые методы тренировок со своими спортсменами. Технология также выигрывает от этой профессионализации: протезы можно более точно подогнать к индивидуальным потребностям спортсмена, что приводит к дальнейшим спортивным достижениям.

Прогресс в этом направлении можно увидеть, сравнив немецкого прыгуна в длину Генриха Попова и Леона Шэфера. Попов победил в Рио в 2016 году с прыжком 6,42 метра в категории для односторонней ампутации выше колена, а Шэфер превзошел отметку 7 метров с прыжком 7,24 метра всего через четыре года, став первым односторонним ампутантом выше колена, достигшим этого - исторический прорыв в параспорте. Недавно голландец Джоэл де Йонг установил новый мировой рекорд с впечатляющим прыжком 7,76 метра, вытеснив фаворита Паралимпийских игр Леона Шэфера из центра внимания.

Несмотря на достижения в сфере технологий и инициативы в адаптивном спорте, доступ к athletics по-прежнему является роскошью для многих инвалидов, доступной только для немногих. Генрих Попов называет спортсменов-инвалидов "случайными успехами", так как их достижения во многом зависят от финансовых преимуществ. Протезы в основном финансируются спонсорами или требуют самостоятельной оплаты, делая участие в спорте недоступным для многих. В результате Попов выступает за увеличение поддержки и продвижения сообщества инвалидов, чтобы предотвратить зависимость спортивных достижений от дохода спортсмена.

Мастерская Ottobock, ответственная за техническое обслуживание оборудования на Паралимпийских играх, ежедневно ремонтирует до 200 протезов, инвалидных колясок и другого оборудования, обеспечивая спортсменов функциональными техническими средствами во время Паралимпиады. Несмотря на трудности в финале 100 метров на Паралимпиаде 2021 года, бельгийский спринтер на коляске Питер Генен смог завоевать свою вторую паралимпийскую золотую медаль благодаря усилиям команды Ottobock, демонстрируя важность их услуг.

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