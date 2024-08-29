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Современное состояние предыдущего голливудского лидера

Легенда киноиндустрии Брюс Уиллис объявил о своем уходе на пенсию в 2022 году. Дочь Таллула сообщает последние новости о его состоянии здоровья.

 and  James Williams
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Таллула Уиллис открыто делится своей динамикой с больным отцом, Б bruce.
Таллула Уиллис открыто делится своей динамикой с больным отцом, Б bruce.

- Современное состояние предыдущего голливудского лидера

Таллула Уиллис (30) поделилась обновлениями о своем отце, легендарном актере Брюсе Уиллисе (69), который борется с frontsotemporalной деменцией. В интервью "E! News" она рассказала о своей глубокой любви к отцу, страдающему деменцией, и о поддерживающей динамике в семье.

Таллула Уиллис: "Я вижу, что он понимает мою любовь к нему"

Дочь "Крепкого орешка" и Деми Мур (61) рассказала, что состояние ее отца остается прежним, что в их ситуации является хорошим признаком. Делится своими чувствами, Таллула говорит: "Наши встречи полны любви, и это самое главное для меня".

Она имеет сильную связь со своим отцом. "Я вижу, что он понимает мою любовь к нему. Знаю, что он глубоко любит меня - знаю, что он любит всех нас", - говорит она с нежностью. Несмотря на трудности, которые эта борьба принесла их семье, она подчеркивает, что борьба Брюса с его здоровьем дала "возможность для большей любви в моей семье". На своем Instagram она иногда делится фотографиями, которые демонстрируют эту связь.

Брюс Уиллис объявил о своем уходе из длительной актерской карьеры и общественной жизни в марте 2022 года после диагноза афазии, расстройства, вызванного повреждением мозга. В феврале 2023 года его семья объявила, что у него диагностировали frontsotemporalную деменцию.

"Более продвинутый уровень общения"

По словам Таллулы Уиллис, ее путь с отцом, страдающим заболеванием, не только принес больше любви в ее семью, но и "более продвинутый уровень общения".Теперь все открыто говорят о своих потребностях. "Раньше я, возможно, отдалилась бы или отстранилась. Но теперь у нас есть более полный словарный запас, который мы используем друг с другом без усилий".

Недавно ее сестра Румер (36) также рассказала о здоровье Брюса. На сеансе Instagram Q&A она поделилась своим оптимизмом, сказав: "Он в порядке. Я так его люблю".

"Я выражаю свою любовь каждый раз, когда могу"

Вперед по своему пути с отцом Таллула Уиллис продолжает открыто выражать свою любовь. Она упоминает: "Я выражаю свою любовь к нему каждый раз, когда могу, потому что знаю, насколько это важно в эти трудные времена".

"Его состояние напоминает нам об importance любви в нашей жизни"

Таллула подчеркивает: "Его состояние является постоянным напоминанием об importance любви в нашей жизни. Это мощная сила, которая может помочь нам справиться даже с самыми сложными ситуациями".

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