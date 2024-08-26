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Федеральные земли ГерманииНовостиМинистерство внутренних дел

Совместные усилия по борьбе с пожаропожарием в железнодорожных тоннелях Горной Руды

Рейс поездом от Дрездена до Праги менее чем за час станет возможным с завершением железнодорожного туннеля в Оре Mountains. В настоящий момент сообщества, расположенные вдоль этого маршрута, получают значительную помощь.

 and  Viktoria Klein
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Будущий продленный маршрут Дрезден-Прага ставит своей целью сократить время в пути до одного часа.
Будущий продленный маршрут Дрезден-Прага ставит своей целью сократить время в пути до одного часа.

- Совместные усилия по борьбе с пожаропожарием в железнодорожных тоннелях Горной Руды

Муниципалитеты, расположенные рядом с предлагаемым железнодорожным туннелем в Рудных горах на участке расширения Дрезден-Прага, получают помощь от Министерства внутренних дел для обеспечения пожарной безопасности. Для этого министр внутренних дел Армин Шустер (ХДС) подписал соглашение о сотрудничестве с мэрами Пирны, Хайденау, Альтенберга, Дöhны, Бад Готтлеубы-Берггисхюбеля, Бахреталь и Дома.

Этот проект расширения считается крупным транспортным проектом мирового значения на рельсах. Его цель — сократить время поездки между Дрезденом и Прагой до одного часа, хотя пассажирам придется ждать не менее двадцати лет: DB планирует начать строительство в 2032 году, и на это уйдет примерно двенадцать лет. Планируется туннель длиной около 30 километров между Хайденау на немецкой стороне и Усти-над-Лабем на чешской стороне.

Помощь в активной и профилактической пожарной безопасности

"Пожарная безопасность — как в структурном, так и в оперативном плане — является важной частью строительного проекта", — заявил Шустер, как сообщается. Министерство внутренних дел предоставит советы, поддержку и представит муниципалитеты в вопросах предупредительной и защитной пожарной безопасности для проекта строительства туннеля.

Рабочая группа из министерства уже участвует в дискуссионных форумах Deutsche Bahn и поддерживает контакт с коллегами в Тюрингии и Австрии, участвующими в аналогичных проектах. Будущие области сосредоточения будут включать переговоры о стандартах пожарной безопасности для туннеля и о протоколах развертывания для межграничных пожарных служб.

Мэры упомянутых муниципалитетов выразили благодарность Министерству внутренних дел за оказанную помощь. Сотрудничество с министерством значительно усилит меры безопасности во время строительства железнодорожного туннеля.

В свете масштабности проекта Министерство внутренних дел также несет ответственность за обеспечение реализации межграничных протоколов пожарной безопасности между Германией и Чешской Республикой.

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