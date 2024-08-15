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ОбществоНовостиКрасавица и ботаник

Советы по телевизору на четверг

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут

20:15, Первый канал, Усedomский детектив: Белоснежка, Детектив

- Советы по телевизору на четверг

Секретарь школы Аннетт Людвиг (Христина Гросе) бегает вдоль побережья и обнаруживает под крутым обрывом тело подростка: Тео Якобсен (Лассе Штадельманн), ученик ее школы. Семнадцатилетний Тео был известен как незаметный аутсайдер. Карин Лоссов (Катрин Сасс) знает Тео по бизнес-школе, где она преподает курс правовых вопросов в рамках недели проекта. Совершенно случайно она стала свидетелем случая буллинга против Тео, лучшего ученика класса, и предложила ему свою помощь.

20:15, ZDF, Ночная жизнь, Комедия

Лучшие друзья Майло (Элиас М'Бarek) и Ренцо (Фредерик Лау) живут бурной жизнью в Берлине как знаменитые бармены, полной многочисленных вечеринок и мимолетных романов. Но оба хотят найти настоящую любовь и обосноваться. Когда Майло встречает музыкального менеджера Санни (Палина Ройински), кажется, что его мечта сбывается - если только незаконные activities Ренцо не помешают.

20:15, ProSieben, Красота и Нерд, Познавательное шоу

Восемь нердов встречаются с восемью красавицами: кто полностью погрузится в мир другого? Пара красота-нерд соревнуется на Ко Самуи (Таиланд). Только те, кто покажет настоящий командный дух, смогут достичь победного пьедестала: как самоуверенные красавицы и застенчивые одиночки могут помочь друг другу? Какая пара справится с веселыми испытаниями и выиграет шанс унести домой 50 000 евро призовых?

20:15, VOX, Миньоны, Мультфильм-боевик

У Миньонов есть судьба служить худшему злодею. К сожалению, эти маленькие, преданные помощники не всегда имеют лучшую удачу, чтобы сохранить своего избранного хозяина в живых. После многих лет безуспешных поисков Стюарт, Кевин и Боб наконец находят своего "нового хозяина" в Скарлетт Оверkill, первой женской суперзлодейке. Она поручает им украсть знаменитые Коронные драгоценности из Букингемского дворца.

21:00, arte, Убийство в середине лета: Семейные секреты, Криминальный сериал

Цементный завод "Стромма" - семейный бизнес, которым руководит Ева (Сесилия Нильссон) железной рукой. Когда она заболевает, ее дочь Йонна (Агнесс Харгнэ Уоллэндер) должна заключить важную сделку. Это приводит к конфликту с ее братом Себастьяном (Хампус Халлберг), который действует как CEO. Ева не доверяет ему, потому что он страдает от зависимости от азартных игр и имеет большие долги. Поэтому Себастьян тайно связывается с девелопером недвижимости Вильгельмом Бауэром (Кjell Wilhelmsen). Прокурор Нора Линде (Александра Рапапорт) расследует Бауэра за отмывание денег и хищение. Компания Бауэра покупает дешевые промышленные земли на побережье и переделывает их в роскошные квартиры. Но затем Бауэра внезапно находят мертвым в его вилле.

В 20:15 на ProSieben выходит познавательное шоу "Красота и Нерд", где восемь красавиц встречаются с восемью нердами, чтобы увидеть, кто полностью погрузится в мир другого. Победившая пара получит шанс унести домой 50 000 евро призовых.

Популярное телешоу "Красота и Нерд" часто представляет интересных личностей, и ходит слух, что один из персонажей шоу может появиться в предстоящем комедийном фильме, тем самым соединяя миры красоты и нердов уникальным образом.

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