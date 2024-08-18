- Советы по моде для предмета, который нужно иметь

Кэрри Брэдшоу вернула их в центр внимания в "Сексе в большом городе", и, похоже, они снова возвращаются: Ранее считавшиеся пережитком 2000-х, брюки-капри длиной 3/4 или 7/8 снова в моде. Эта спорная тенденция может быть очень эффектной при правильном стиле.

Простота и ясность

Может быть, это так просто: блогер по образу жизни София Боман предлагает свежий взгляд на тенденцию в простом черно-белом ансамбле. Главное - это широкие брюки-капри с складками.

Она выбирает свободные, резинкой на талии белые брюки-капри и сочетает их с такой же свободной белой блузой. Черный, полупрозрачный топ с поликатовой расцветкой обеспечивает комфорт, идеальный для жарких летних дней. Дополните большими солнцезащитными очками и черными шлепанцами, и получите идеальный наряд для кофе-брейка. Добавьте кошелек и помаду в ярко-красную сумку, чтобы завершить образ.

Готов к бизнесу

Для делового штриха рассмотрите все-черный ансамбль инфлюенсера и модели Клэр Роуз как источник вдохновения.

Наряду высокого качества и профессиональный. Обтягивающие брюки-капри с едва заметными разрезами на ногах, сочетаются с туфлями на шпильке, создавая иллюзию более длинных ног. Она сочетает брюки с простой водолазкой и добавляет широкий серебряный ожерелье в качестве завершающего штриха. Маленькая сумочка и солнцезащитные очки - все, что нужно для дополнительных аксессуаров.

Для более прохладной погоды

Иfluence fashion Ана Сабер также присоединилась к тенденции. Главное в ее наряде - свободные брюки-капри в оливково-черную клетку.

Она добавляет шарм с помощью черной кожаной куртки-бомбер. Черные ботинки с высоким голенищем почти полностью закрывают ноги, оставляя лишь небольшой участок кожи открытым. Белая сумка-багет добавляет идеальный завершающий штрих.

После увиденного простого, но стильного образа Софии Боман с брюками-капри, Кэрри Брэдшоу, возможно, ♪ напела бы ♪ песню одобрения. Все-черный ансамбль Клэр Роуз, вдохновленный иконой моды, определенно заставил бы Кэрри кивать ♪ в такт любимой песне Кэрри Брэдшоу ♪.

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