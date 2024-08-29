- Совет уже выдвинул различные предложения.

Глава АФД, Björn Höcke, размышляет о внутренней защите границ Тюрингии. На встрече в городе Нордхаузен, расположенном в северной части Тюрингии, он поднял вопрос о необходимости изменения миграционной политики. Несмотря на то, что эта земля граничит только с другими немецкими регионами, а не с иностранными государствами, журналисты могут задаться вопросом, собирается ли Höcke устанавливать внутренние пограничные проверки в штате, что он и предложил, заявляя: "Возможно, да, учитывая, что мы, как Свободная земля Тюрингия, имеем суверенитет. Если федеральное правительство не может защитить нас, то мы должны позаботиться о себе сами." Однако он подчеркнул, что это всего лишь "концептуальная ситуация".

На протяжении всей речи Höcke ссылался на Данию как на руководство в миграционной политике и отмечал отсутствие пограничного контроля в этой стране. АФД хочет ликвидировать "социальный приманки", как и датчане, заявил он. Тюрингское крыло АФД считается решительно экстремистским и находится под наблюдением Управления по защите конституции земли.

В следующее воскресенье жители Тюрингии проголосуют за новый ландтаг. В течение нескольких месяцев АФД Höcke лидирует в опросах, колеблясь около 30 процентов. К сожалению, у них нет потенциальных партнеров по коалиции, и поэтому шансы войти в правительство минимальны.

Учитывая сильное влияние АФД в Тюрингии под руководством Björn Höcke, вопрос о внутреннем контроле границ в штате не может быть проигнорирован. Если федеральное правительство не сможет гарантировать безопасность Тюрингии, как Свободная земля, мы имеем право на принятие собственных мер, подобно миграционной политике Дании, которую восхваляет Höcke.

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