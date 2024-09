- Совет работников автопроизводителей: Мы будем защищать все позиции на работе

В переговорах о стратегиях экономии на заводе Volkswagen в восточнофризском городе Эмден профсоюзный совет также выступает за скорейшие переговоры между руководством и представителями рабочих. Отзыв гарантии занятости, действовавшей с 1994 года, вчера подорвал доверие, заявил Герберт де Врис, заместитель председателя профсоюзного совета Эмдена. "Нам нужно сесть за стол переговоров". Ранее около 40 делегатов профсоюзного совета и профсоюза IG Metall обсуждали текущую ситуацию во время визита премьер-министра Нижней Саксонии Стефана Вайля (СДПГ). Вайль тоже призвал к скорейшим переговорам после этого.

"У нас был большой разговор, откровенная беседа", - сказал де Врис позже. Рабочие опираются на поддержку премьер-министра, который также является членом наблюдательного совета VW. Сейчас важно успокоить ситуацию и успокоить рабочих. "Рабочие ни в чем не виноваты. На мой взгляд, совет директоров принял несколько ошибочных решений и совершил несколько плохих ошибок", - сказал де Врис. "Мы обязательно будем защищать каждую работу", - добавил он. Это верно независимо от того, находятся ли эти рабочие места в Эмдене или где-то еще.

Основное производство Volkswagen в Восточной Фризии

Примерно 8000 человек работают на заводе в Восточной Фризии. Завод в Эмдене, где компания производит автомобили уже 60 лет, является важным местом для расширения электромобилей компании. В последние годы Volkswagen превратил завод в чистый центр производства электромобилей - первый такой завод в Нижней Саксонии. Компания вложила более миллиарда евро в Эмден с 2020 года для создания новых производственных возможностей. Однако отмена субсидии на электромобили в Германии к концу 2023 года также привела к снижению спроса. В результате автомобильный завод в Эмдене в последнее время работает ниже полной мощности.**

"Если электромобильность будет расти, у нас есть правильные модели, тогда мы должны быть в состоянии соответствовать спросу на рынке", - сказал де Врис. "Закрытие завода не поможет нам в этом".

Volkswagen recently disclosed that it would need to drastically slash costs at its core brand. The proposed job cuts through early retirement and separation packages are no longer adequate. Plant closures and layoffs due to operational reasons at the core brand VW are no longer off the table, Europe's largest car manufacturer declared.

