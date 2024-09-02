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Совет национальных стражей выявил важные вопросы в начале учебного года

Бранденбург в течение долгого времени испытывает нехватку учителей, и есть тревога, так как приближается новый академический год. Ассоциация родителей штата выразила свои опасения.

 and  Ksenia Johnson
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Начале учебного года Государственный педагогический советexpression волнение по поводу дефицита...
Начале учебного года Государственный педагогический советexpression волнение по поводу дефицита преподавательского состава в Бранденбурге.

- Совет национальных стражей выявил важные вопросы в начале учебного года

Родительская ассоциация Бранденбурга выражает серьезные недостатки в системе образования с началом учебного года. В заявлении они заявили: "Без временных учителей вся система образования рухнет". По данным Министерства образования, есть 455 вакантных постоянных преподавательских должности. Представитель родителей добавил: "Мы считаем, что разрыв в вакансиях больше, учитывая рост числа учащихся".

Несмотря на заверения министерства о стабильной поставке ключевых предметов, сохраняются опасения, заявила ассоциация. "Разрывы в обучении, вызванные пандемией, до сих пор не устранены", - подчеркнули они. Они выступают за решения и увеличение финансирования образования. Образование, как они заявили, заслуживает большего политического внимания.

По словам министра образования Бранденбурга Стеффена Фрайбергера (СДПГ), в этом учебном году было принято на работу больше учителей, чем когда-либо. Более 3110 учителей были наняты, из которых около 1700 - временные. Почти 322 000 детей и подростков начинают учебу в понедельник, в том числе 25 000 первоклассников.

Ассоциация выразила обеспокоенность влиянием вакантных преподавательских должностей на начало школы, заявив, что считает реальное число больше, чем сообщается. С началом нового учебного года представитель родителей подчеркнул важность устранения разрывов в обучении, вызванных пандемией.

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