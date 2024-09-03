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ЭкономикаНовостиОтставки

Совет директоров SAP уходит из-за "ненадлежащего поведения".

 and  Anne Legman
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Совет директоров SAP уходит из-за "ненадлежащего поведения".

Случай на корпоративном мероприятии стал причиной ухода члена совета директоров SAP Юргена Мюллера, как объявила компания. Подробности инцидента остаются конфиденциальными. Поведение Мюллера было признано противоречащим принципам компании, как указано в официальном заявлении.

Член совета директоров SAP Юрген Мюллер покинет программного гиганта к концу сентября, объявила организация. Было достигнуто взаимное согласие между Мюллером и наблюдательным советом о его уходе. Он присоединился к совету в 2019 году.

В своем заявлении Мюллер признал, что поступил неподобающим образом на недавнем корпоративном мероприятии. Он выразил сожаление по поводу своего импульсивного поведения и принес искренние извинения всем пострадавшим сторонам. Действия Мюллера были признаны несовместимыми с ценностями SAP. "Я беру на себя полную ответственность и считаю, что моя отставка будет полезна для компании", - заключил Мюллер. Компания или ее представитель не предоставили никаких подробностей об инциденте.

Председатель наблюдательного совета Пекка Ала-Пиетила подчеркнул значительные вклады Мюллера и пожелал ему удачи в будущих начинаниях. Мюллер связан с SAP с 2013 года и занимал пост члена совета с 2019 года. Совет директоров SAP пережил несколько изменений в последнее время.

SAP проходит через существенную трансформацию, чтобы адаптироваться к эпохе искусственного интеллекта. Тысячи сотрудников ожидается, что покинут компанию в рамках этой трансформации. План расставания и досрочного выхода на пенсию, представленный летом, получил широкую поддержку: многие сотрудники зарегистрировались, чтобы ускорить свой уход. В конечном итоге было объявлено, что больше сотрудников, чем ожидалось, покинут компанию.

После отставки Мюллера несколько других высокопоставленных исполнительных директоров SAP также подали в отставку, ссылаясь на новое направление компании и желание начать с чистого листа.

Волна увольнений в SAP продолжилась, и несколько членов технической команды также решили уйти, заявив, чтоRecent changes in the company's values and principles unsettled them.

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