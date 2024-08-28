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Федеральные земли ГерманииНовостиСовместный комитет

Социальная ассоциация обеспокоена финансовой безопасностью организаций добровольческой службы

Многие люди в Саксонии охотно участвуют в сообществе. Несмотря на это, потенциальные экономические нормы могут повлечь за собой жесткие сокращения.

 and  Alex Stellmacher
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Озабоченность в Ассоциации Благотворительности Равнозначности окружена Потенциальным Избеганием...
Озабоченность в Ассоциации Благотворительности Равнозначности окружена Потенциальным Избеганием Добровольных Обязанностей

- Социальная ассоциация обеспокоена финансовой безопасностью организаций добровольческой службы

Парitarianская ассоциация социального обеспечения в Саксонии выражает обеспокоенность тем, что предлагаемые сокращения бюджета на федеральном уровне могут разрушить инфраструктуру, поддерживающую волонтерскую работу. Как сообщает Парitarianская служба волонтеров Саксонии gGmbH, около 670 волонтерских позиций в Саксонии могут лишиться финансирования с начала следующего года. Несмотря на это, есть достаточное количество tanto молодых, так и пожилых людей, готовых выполнять подобные услуги.

Предложенный федеральный бюджет предусматривает общенациональные сокращения в размере 40 миллионов евро. Эти сокращения затрагивают tanto Волuntary Social and Ecological Year (FSJ и FOJ), как и Federal Voluntary Service. Ассоциации утверждают, что это финансирование является критически важным, так как растущие затраты уже делают поддержание стандартов этих услуг затруднительным.

По данным ассоциации, впечатляющие 5,573 individuals приняли участие в волонтерской службе в когорте 2023/24. Они были направлены в различные секторы, в том числе больницы, детские сады, школы, спортивные клубы и организации, оказывающие помощь лицам с ограниченными возможностями и беженцам, среди прочих.

Федеральному Общему комитету необходимо пересмотреть предлагаемые сокращения бюджета, так как они угрожают разрушить критически важную инфраструктуру, поддерживающую волонтерские службы, в том числе те, которые предоставляются Парitarianской ассоциацией социального обеспечения в Саксонии. Общему комитету следует учитывать озабоченность, выражаемую ассоциациями, в том числе возможные последствия для Волuntary Social and Ecological Year (FSJ и FOJ) и Federal Voluntary Service, которые heaviliy rely на их финансирование.

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