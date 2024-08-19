- Социалистическая фракция выступает за уменьшение ответственности сотрудников правоохранительных органов.

В регионе Шлезвиг-Гольштейн часто требуются полицейские сопровождения для перевозки грузов с одного места на другое. Фракция СДПГ выступает за облегчение работы полицейских, предложив в будущем передать эти сопровождения частным компаниям. По словам Никласа Дюрбока, спикера СДПГ по внутренней политике, это позволило бы полиции быть развернутыми в других местах, где они более необходимы.

Кроме того, ожидается рост частоты перевозок грузов и нагрузки, связанной с энергетическим переходом. Дюрбок критиковал действующее черно-зеленое правительство земли за то, что оно не реализовало решение, хотя Бундесрат ранее дал государствам право создавать собственные нормативные акты.

В ответ на запрос Дюрбока правительство земли подтвердило, что еще не воспользовалось этой возможностью. Вместо этого они ведут переговоры с федеральным и земельным правительствами по вопросу сопровождения перевозок грузов и имеют рабочую группу.

Кроме того, в ответе указано, что полицейские потратили более 37 000 часов на сопровождение в предыдущем году. За первые полгода 2024 года было потрачено 13 209 часов. "Это число слишком высоко", - сказал Дюрбок, выразив свою озабоченность.

Фракция СДПГ предложила добавить, что частные компании должны взять на себя обязанности по сопровождению перевозок грузов в Шлезвиг-Гольштейне, чтобы облегчить нагрузку на полицейских. Несмотря на то, что Бундесрат разрешил государствам создавать собственные нормативные акты, действующее черно-зеленое правительство земли еще не реализовало решение.

Читайте также: