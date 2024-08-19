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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего мужчину в Зингсте.

 and  Ann Bradley
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Двоим индивидуумам потребовалась медицинская помощь после введения инъекций.
Двоим индивидуумам потребовалась медицинская помощь после введения инъекций.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего мужчину в Зингсте.

9 августа из движущегося автомобиля были произведены выстрелы, в результате которых были ранены два человека. В ходе расследования был задержан подозреваемый.

Примерно через две недели после беспричинной стрельбы на Балтийском море в Зингсте, районе Ворпommern-Rügen, полиция задержала 22-летнего человека. Полиция Стральзунда заявила, что этот человек является основным подозреваемым в инциденте, как сообщается. Впоследствии подозреваемый был доставлен к судье в районном суде Стральзунда, где суд удовлетворил ходатайство прокурора об аресте.

Полиция сохранила в тайне причины этого тревожного инцидента в рамках своих тактических процедур. Однако местная газета "Ostsee-Zeitung" сообщает, что мотивом могла быть давняя вражда между различными службами безопасности. В настоящее время продолжается расследование по обвинению в покушении на убийство.

Инцидент произошел поздно ночью с 8 на 9 августа. Оба пострадавших, 25-летний и еще один 24-летний, были госпитализированы из-за своих ран. К счастью, их жизни больше не были под угрозой. Расследование привело к проведению нескольких операций по поиску, в которых также были задействованы специализированные подразделения.

22-летний подозреваемый, задержанный в связи с инцидентом на Балтийском море, сейчас находится в тюрьме по решению районного суда Стральзунда. Стоит отметить, что Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с инцидентом, призвав к тщательному и прозрачному расследованию, чтобы гарантировать безопасность и безопасность своих граждан.

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